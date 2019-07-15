В Австралії випустять марку з нагоди 70-річчя поселення українців на континенті
Про це йдеться на сторінці Української громади Південної Авітралії (Association of Ukrainians in SA) у Facebook.
«Українське товариство колекціонерів (The Ukrainian Collectibles Society, UCS), що базується в Аделаїді, раде повідомити про майбутній випуск нової персоналізованої марки, листівки першого дня та офіційного поштового штемпеля (з поштового відділення Woodville SA 5011) з нагоди відзначення 70-річчя переселення українців до Австралії після Другої світової війни», - йдеться у дописі.
Також має бути випущений пам'ятний конверт, підготовлений і надрукований у Львові, з нагоди 25-ї річниці створення UCS.
Зазначається, що зацікавлені особи можуть замовити ці унікальні предмети колекціонування. Більш детальну інформацію з цього приводу можна занйти тут.
Останній день для розміщення замовлення - 4 серпня 2019 року.
Як відомо, основна хвиля еміграції українців в Австралію розпочалася наприкінці 1940-х років, а найбільшого розмаху набула 1949 року — з Німеччини, з так званих таборів переміщених осіб.
Перша українська громада Південної Австралії була заснована у травні 1949 року. Протягом кількох наступних років виникли громади в інших штатах.
Наразі в Австралії проживає близько 38 тис. представників української діаспори.
Фото: сторінка Association of Ukrainians in SA у Facebook