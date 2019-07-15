У штаті Нью-Йорк відбувся найбільший у США фестиваль української культури

12-14 липня українська громада США зібралася у місті Кергонксон (штат Нью-Йорк) на 13-й щорічний фестиваль української культури “Союзівка”.

Фестиваль відвідали урядовці штату Нью-Йорк, а також надзвичайний та повноважний посол України у США Валерій Чалий, повідомляє з місця події власний кореспондент Укрінформу.

“Мета “Союзівки” - створити своєрідний центр спадщини, де всі б почувалися як українці”, - розповіла власкору Укрінформу Рома Лісович, фінансова директорка Українського народного союзу.

Вона додала, що з року в рік фестиваль (а він відбувається вже втринадцяте) відвідують до 10 тисяч гостей. Назва “Союзівка” походить від найдавнішої української організації США, Українського народного союзу, який цьогоріч відзначає своє 125-річчя. 1952 року УНС придбав цю землю у горах на півночі штату Нью-Йорк, яка нагадувала карпатські краєвиди, аби створити центр української спадщини.

Фестиваль української культури “Союзівка” в США / Фото: Георгій Тихий, Укрінформ

“Ми також організовуємо дитячі табори разом з “Пластом” для малечі до 4 років, аби вони чули змалку українську мову. Маємо й інші табори для дітей з 3-4-го покоління діаспори, які вже не україномовні, але ми намагаємося трохи розповісти їм про Україну, звідки походять їхні прадіди”, - пояснила Лісович.

Вона додала, що на фестивалі щороку збираються кошти для допомоги ініціативам, пов’язаним з Україною. Особливо важливого значення такі кампанії набули після 2014 року, з початком російської агресії.

2014 року на фестивалі зібрали близько $25 тисяч на теплий одяг для військових. В наступні роки за зібрані на фестивалі кошти заснували, зокрема, фонд для реабілітаційного центру для військових, які потребують протезування, згодом - для реабілітації ветеранів з посттравматичним стресовим розладом.

“Цьогоріч ми зібрали кошти на діаспорну організацію - для подальшого фінансування та розвитку часописів “Свобода” та Ukrainian Weekly. “Свобода” це найстаріша україномовна газета, яка безперервно друкується з 1893 року. Weekly започаткувалася у 1933 році, - коли ніхто не писав про Голодомор, вони були перші, хто англійською мовою інформував про це світ”, - розповіла Лісович.

Фестиваль відвідав ветеран війни з РФ Костянтин Шкапоєд разом із дружиною Іриною Шевченко. Костянтин служив у 57-й бригаді, у 2017 році отримав тяжке поранення у голову від пострілу снайпера. Нині він перебуває на лікуванні у США за програмою Next Step Ukraine. Коли зі сцени оголосили про його присутність, декількатисячна аудиторія вітала вітала героя стоячи.

Поблизу сцени також розташувався ярмарок традиційного та сучасного українського вбрання, мистецьких виробів, картин, петриківського розпису.

На фестиваль завітала і сенаторка штату Нью-Йорк Джен Метцгер. Вона виступила зі сцени з промовою перед українською громадою.

“Для мене важливо бути тут. Це неймовірна, багата культура... Це справжній скарб. Різноманіття культур робить нашу країну великою. Дуже чудово, коли громади тримаються своєї культури та пишаються нею. Це збагачує всіх нас”, - прозповіла Метцгер власкору Укрінформу та додала, що її діти ходять до школи разом з українцями.

На сцені виступали відомі артисти, ансамблі, танцювальні колективи. Зокрема, спеціальну програму виконав хор “Думка”, танцювальний ансамбль “Сизокрилі” Роми Прими-Богачевської, народний артист України Тарас Петриненко, співачка Тоня Матвієнко.

Фестиваль був організований Українським народним союзом у співпраці та за сприяння посольства України у США.