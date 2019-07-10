Українка виборола золоту медаль на танцювальному фестивалі у Португалії

Українка Соломія Ткачівська виборола золоту медаль на Чемпіонаті світу з танцювального шоу у португальському місті Брага “World Dance Cup 2019”.

Про це повідомляється на сторінці Танцювальної школи Влада Ями у Facebook.

“В нелегкій боротьбі з досвідченими танцівниками Соломія Ткачівська виборола золоту медаль та очолила п'єдистал кращих танцівників світу (Чемпіонат світу з сучасної хореографії Португалія 2019). Пишаємось тобою, наша дівчинко! Ти — неперевершена!”, - написала піар-менеджер Танцювальної школи Влада Ями в Івано-Франківську Вікторія Гладюк.

Фото: Facebook/Vika Gladyuk

Фото: Facebook/Vika Gladyuk Фото: Facebook/Natalia Chashechnikova Крім цього, Соломія отримала “Золотий конверт” та запрошення на майстер-класи до Лондона, куди відправиться 26-27 жовтня. Фото: Facebook/Vika Gladyuk

Dance World Cup – це найбільший та найпотужніший комплекс заходів з сучасного та класичного танців у світі який цього року зібрав більше шести тисяч учасників з 51 країни світу! Україна приймає участь в цих змаганнях з 2012 року.