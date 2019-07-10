Посол України відвідала групу дітей з Волновахи, що приїхали на відпочинок в Угорщині
Фото
Укрінформ
Посол України в Угорщині Любов Непоп відвідала групу дітей з Волновахи, які приїхали на відпочинок до західного угорського міста Шіофок.
Про це повідомляє Посольство України в Угорщині на сторінці у Facebook.
“9 липня 2019 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп відвідала групу дітей з Волновахи, які приїхали на відпочинок до м. Шіофок”, - йдеться у дописі.
10 українських дітей з міста Волноваха, яке знаходиться за 10 кілометрів від лінії зіткнення і діти в якому на власному досвіді знають, що таке російська агресія, прибули на відпочинок до угорського курортного містечка на озері Балатон 8 липня за організації та фінансової підтримки Почесного консула України у м. Шіофок Золтана Хорвата.
Посол та Почесний консул вручили дітям дипломи (сертифікати) про завершення базового курсу угорської мови.