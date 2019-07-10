Посол України відвідала групу дітей з Волновахи, що приїхали на відпочинок в Угорщині

Посол України в Угорщині Любов Непоп відвідала групу дітей з Волновахи, які приїхали на відпочинок до західного угорського міста Шіофок.

Про це повідомляє Посольство України в Угорщині на сторінці у Facebook.

“9 липня 2019 року Надзвичайний і Повноважний Посол України в Угорщині Любов Непоп відвідала групу дітей з Волновахи, які приїхали на відпочинок до м. Шіофок”, - йдеться у дописі.

10 українських дітей з міста Волноваха, яке знаходиться за 10 кілометрів від лінії зіткнення і діти в якому на власному досвіді знають, що таке російська агресія, прибули на відпочинок до угорського курортного містечка на озері Балатон 8 липня за організації та фінансової підтримки Почесного консула України у м. Шіофок Золтана Хорвата.

Група складеться з дітей, які вже півроку вивчають угорську мову і успішно завершили 25-годинний базовий курс, що по скайпу проводився співробітницею Почесного консульства. На початку зустрічі Посол України в Угорщині Любов Непоп та Почесний консул Золтан Хорват разом з українськими дітьми та представниками мерії міста і депутатського корпусу Шіофокського самоврядування посадили в центральному парку ім. Йокаї калину - один із найвідоміших символів України – на знак українсько-угорської дружби.

Посол та Почесний консул вручили дітям дипломи (сертифікати) про завершення базового курсу угорської мови.

Відпочинок українських дітей не перший захід, якій реалізується Почесним консулом України Золтаном Хорватом разом з Посольством України в Угорщини на підтримку Волновахи. У 2017 році на кошти, зібрані Золтаном Хорватом, у м. Волноваха було побудована та відкрито сучасний дитячий майданчик. З.Хорват також облаштував комп’ютерний клас для дітей Волновахи.

Фото: Embassy of Ukraine to Hungary