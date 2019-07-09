Як українська діаспора у США допомагає пораненим українським військовим

Громадські організації української діаспори у США продовжують активно допомагати пораненим українським військовим.

Про це йдеться у сюжеті “Як українська діаспора у США допомагає армії — Поставити на ноги і повернути до життя” програми “Невигадані історії” на 5 каналі.

Героїнею випуску стала колишня спортсменка-легкоатлетка, яка виступала за збірну України, Ірина Ващук. Зараз вона волонтер і президент благодійного фонду «Revived soldiers Ukraine».

Ващук виїхала в Америку і створила там благодійний фонд. Разом з українською діаспорою почала збирати кошти і відправляти воїнів АТО з травмами на реабілітацію до США. В Америці є філія реабілітаційних центрів Next Step у кількох містах.

“Мотивація відкрити цей реабілітаційний центр була те, що ми привезли перших двох паралізованих військових чотири роки тому в Лос-Анджелес до подібного закладу. І я подумала, ... що нам потрібно втілити і попрацювати, щоб відкрити подібний заклад тут в Україні”, - розповіла Ващук.

Як зазначається, у реабілітаційному центрі, зокрема, є унікальні тренажери, аналогів яких немає в Україні. За їх допомогою ставлять на ноги поранених з ураженням центральної нервової системи та зі спинно-мозковими травмами, йдеться у сюжеті.

За чотири місяці тестового режиму в центрі успішно пройшли реабілітацію більше десяти пацієнтів.

“Next step” у перекладі з англійської - “наступний крок”. Це відома американська мережа реабілітаційних центрів, які спеціалізуються на відновленні важкотравмованих військовослужбовців.

Саме у таких центрах в Лос-Анджелесі більше трьох років поспіль ставили на ноги українських віськових. Труднощі з візами, витрати на переліт, проживання, переїзди та чимала вартість реабілітації бійців наштовхнули Ірину Ващук на думку відкрити аналогічний центр в Україні під Києвом в Ірпені. Далі аналогічні центри волонтерка мріє відкрити у Львові та Харкові. Завдання найближчих місяців — облаштували під Києвом житло для військових, які приїжджають на реабілітацію здалеку.

Легкоатлетка Ірина Ващук в Америку поїхала 15 років тому на навчання, там і залишилася. Вийшла заміж за американця, нині виховує двох дітей. Себе, сміючись, називає “House wife” (англ. дружина-домогосподарка). Але не домашніми справами зайнятий її час. Останні 5 років, відколи в Україні лютує війна, Ірина та її подруга-спортсменка Юлія Сташків займаються пораненими військовими. Організовують візи, приліт, проживання, лікування, реабілітацію найважчих українських бійців.

“Мета фонду - поєднання всіх українських громад в США по підтримці поранених військових України. А тобто: ми привозили дуже важкопоранених хлопців в США на благодійній основі, домовлялися зі шпиталями...”, - розповіла Ващук.

За її словами, 36 військовослужбовців пройшли лікування в США за рахунок благодійного фонду «Revived soldiers Ukraine».

“Ми фокусуємося на українську діаспору, але роботодавці — амерканські фірми та великі корпорації — також нам йдуть на поступки та долучаються. Вони підтримують благодійність”, - зазначає Ващук.

Ще однією героїнею сюжету стала українка за походженням, волонтерка і мешканка Чикаго Ольга Допілко. Колишня викладачка музики у школах українського міста Дрогобич приїхала в США, щоб допомогти донці з дітьми і так і залишилася там. Жінки долучилися до волонтерства і разом з Іриною Ващук допомагають українським воїнам.

“Поранені військові, які прилітають до США на лікування, називають (Ольгу Допілко — ред.) мамою. Бо чимало бійців проходять не просто через її руки, а через її дім у Чикаго. Живуть там, доки триває оформлення та паперова робота”, - йдеться у сюжеті.

“Всі ці люди, які підтримуюють нас у США і вже починають потроху (підтримувати - ред.) в Україні, ... долучається все більше і більше людей, які про нас не знали. Ми маємо представництва на різних українських фестивалях, ми робимо благодійні концерти, де ми залучаємо українських співаків, яких ми привозимо з України до українських громад з США. Дуже багато людей приходить не тільки послухати співаків, а й підтримати наших поранених військових”, - каже Ващук.

“120 тисяч доларів США, витрачених на відкриття центру реабілітації в Ірпені — це лише невелика частина того, що зібрали волонтерки за ці роки. Українська діаспора, зізнається Ірина, не шкодує грошей для Батьківщини та армії”, - йдеться у сюжеті.

За її словами, можливо це пов’язано з тим, що люди в певній мірі відчувають, що вони покинули свою Батьківщину і інвестували час в розвиток Америки, і не інвестували час в розвиток України.

Фото: Facebook/Irina Vashchuk Discipio