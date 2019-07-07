Українці у Нідерландах відсвяткували Івана Купала

У Нідерландах українці організували свято Івана Купали. Гуляння відбувалися на узбережжі Північного моря у Гаазі. Дорогу на святкування вказували жовто-блакитні стрічки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

На вході усі бажаючі могли скуштувати українського сала з огірком. Майстрині вчили плести купальські віночки, розповідали про українські традиції. Через сильний дощ віночки запустили не одразу. Щойно злива минула, дівчата побігли зі своїми вінками до моря.

За традицією вважається, що опущений на воду вінок може розповісти дівчині про її долю. Якщо пливе плавно, то на дівчину чекає спокійна, щаслива доля.

На святі було багато дітей. Їх розважали іграми та конкурсами. Дорослих забавляв діджей з Києва. Танцпол "запалювали" не лише українці. Під українські пісні також витанцьовували нідерландці та поляки. Також, для гостей співав український вокальний ансамбль “Червоні коралі”. А ще можна було почути хендпан (handpan) - перкусійний музичний інструмент, що нагадує літаючу тарілку і заворожує своїм звучанням.

Нідерланди відсвяткували Івана Купала / Фото: Драбок Ірина, Укрінформ

“Вечорниці стали місцем де виступають українські колективи та дебютують багато талановитих людей ”, - каже організатор свята Світлана Бережанська.

Після запускання вінків на березі моря розпалили багаття, через яке обов’язково мали перестрибувати молоді пари, тримаючись за руки. Така забава дуже сподобалася іноземним гостям.