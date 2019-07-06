На Херсонщині почався фестиваль "Купальські зорі"

На Херсонщині, у місті Гола Пристань, розпочався ХVII Всеукраїнський благодійний фестиваль народної творчості "Купальські зорі".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зранку учасники фестивалю вже пройшли містом святковою карнавальною ходою, також відбулася вітрильна регата. Урочисте ж відкриття та гала-концерт фестивалю почалися о 17 годині. Як стало відомо, під час концерту обиратимуть переможницю традиційного конкурсу краси "Купальська красуня".

"Тут близько 120 учасників конкурсу народної творчості "Фестивальний розмай" і 160 людей, які представляють ужиткове мистецтво. У межах фестивалю сьогодні відбувається багато заходів. Зараз - "Фестивальний розмай" на двох сценах, спортивні змагання. Творчі колективи вже поплели купальські вінки, які будемо у воду спускати, готується пліт, що прикрашатиме Набережну. Увечері чекаємо гостей з Молдови, представлені на фестивалі колективи з Хмельниччини, Волині, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей", - розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу Голопристанський міський голова Олександр Бабич.

Що стосується обрання "Купальської красуні", то у місто приїхали для участі у конкурсі дівчата з різних районів області. Загалом красунь 14, це представниці Каховки, Нової Каховки, Скадовська, Каланчака, Херсона і Голої Пристані.

Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Купальські зорі» / Фото: Олександр Корняков

Опівночі на гостей фестивалю чекатимуть фаєршоу та запалювання Купальського вогнища.

Як зазначив міський голова, фестиваль — благодійний. Як і минулого року та позаминулого, мета фестивалю — зібрати кошти на обладнання для місцевої районної лікарні – цьогоріч для терапевтичного та дитячого відділення.