На Херсонщині почався фестиваль "Купальські зорі"
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Зранку учасники фестивалю вже пройшли містом святковою карнавальною ходою, також відбулася вітрильна регата. Урочисте ж відкриття та гала-концерт фестивалю почалися о 17 годині. Як стало відомо, під час концерту обиратимуть переможницю традиційного конкурсу краси "Купальська красуня".
"Тут близько 120 учасників конкурсу народної творчості "Фестивальний розмай" і 160 людей, які представляють ужиткове мистецтво. У межах фестивалю сьогодні відбувається багато заходів. Зараз - "Фестивальний розмай" на двох сценах, спортивні змагання. Творчі колективи вже поплели купальські вінки, які будемо у воду спускати, готується пліт, що прикрашатиме Набережну. Увечері чекаємо гостей з Молдови, представлені на фестивалі колективи з Хмельниччини, Волині, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької областей", - розповів у розмові з кореспондентом Укрінформу Голопристанський міський голова Олександр Бабич.
Що стосується обрання "Купальської красуні", то у місто приїхали для участі у конкурсі дівчата з різних районів області. Загалом красунь 14, це представниці Каховки, Нової Каховки, Скадовська, Каланчака, Херсона і Голої Пристані.Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Купальські зорі» / Фото: Олександр Корняков
Опівночі на гостей фестивалю чекатимуть фаєршоу та запалювання Купальського вогнища.
Як зазначив міський голова, фестиваль — благодійний. Як і минулого року та позаминулого, мета фестивалю — зібрати кошти на обладнання для місцевої районної лікарні – цьогоріч для терапевтичного та дитячого відділення.