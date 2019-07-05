Українка перемогла у загальнопольському турнірі бальних танців

Українка Ганя Гащин посіла перше місце у загальнопольському турнірі бальних танців «Мазури-2019» у віковій категорії 10-11 років. Турнір відбувся у червні у Ґіжицьку.

Про це повідомляє газета “Наше слово”.

У спортивних змаганнях взяли участь майже 280 пар, що представляли танцювальні клуби Польщі з Елка, Ольштин, Августова, Ілави, Варшави, Ельблонґа, Прушкува, Білостока, Ґданська, Ґдині, Осьвєнцима, Торуня тощо.

Виступали також діти та молодь з танцювального клубу «Чар-пар» з Ґіжицька, учасницею якого є Ганя Гащин.

Ганя – донька Анни та Павла Гащин. 2017 року українців визнали найкращими підприємцями у Ґіжицьку. Близько 10 років пара веде свій бізнес – Анна та Павло є власниками Центру активного відпочинку «Ґварек» у поселенні Пєнкна Ґура. У Центрі працює кілька десятків людей, у тому числі – українці.

Фото: powiatgizycki.pl