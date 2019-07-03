Зупинили вогонь лопатами та гіллям. Українці допомогли врятувати польське село від пожежі

Зупинили вогонь лопатами та гіллям. Українці допомогли врятувати польське село від пожежі

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Укрінформ
Пожежа неподалік населеного пункту Белч-Ґурни (Нижньосілезьке воєводство, Польща) знищила 13 га зернових культур та 1,5 га лісового покрову. Загорітися могли й житлові будинки, якби не кільканадцять українців, які з лопатами та гіллям у руках стримували вогонь до приїзду пожежників.

Як пoвідoмляє Yavp.pl, пожежа сталася в неділю ввечері, 30 червня. А про геройський вчинок українців розповіли кілька польських ЗМІ. 

“Найважливішими були перші пів години, за допомогою лопат, піску і гілок вдалося погасити понад 500-700 метрів вогневих ліній. Якби не героїчні зусилля громадян України, ліс би згорів, а вогонь міг дістатися навіть житлових будинків”, - цитує видання tvp.info очевидицю пожежі.

Відео, як українці боролися з вогнем лопатами та гіллям опублікували в мережі Facebook.

“Вчинок цих чоловіків заслуговує на повагу і визнання, вони, безумовно, перешкодили поширенню вогню в глибину лісу”, - прокоментували у відділі пожежної служби в місті Гуже.

Відео: Facebook/Kataklizmy w Polsce i na świecie

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