У Чикаго пройшла виставка генія українського малярства Івана Марчука

В Українському Національному музеї американського міста Чикаго відбулося відкриття експозиції творів українського живописця, народного художника України, лауреата Національної премії України ім. Шевченка Івана Марчука.

Про це повідомляє куратор музею Марія Клімчак у Facebook.

“Виставка генія сучасного українського малярства Івана Марчука, відкриття якої відбулося 28 червня 2019 року в Українському Національному музеї (Чикаго), увійде в історію мистецького життя діаспори”, - йдеться у дописі.

Усі роботи виконані в авторській техніці Івана Марчука, яку митець назвав "пльонтанізм" – від діалектного слова "пльонтати", що значить плести, переплітати.

На заході були присутні представники української діаспори та Генеральний консул України в Чикаго Лариса Дераско.

Іван Марчук – один із найбільш видатних сучасних українських митців. Він має звання Народного художника України, а також є лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка та членом Золотої гільдії Римської академії сучасного мистецтва.

У доробку Марчука близько 5000 картин. За півстоліття творчої діяльності він провів понад 150 монографічних та 100 колективних виставок в Україні та за її межами. У 2007 році Іван Марчук увійшов до рейтингу “100 геніїв сучасності”, який склала британська газета «The Daily Telegraph».

Фото: Укрінформ, Facebook-сторінка Maria Klimchak