У Казахстані відзначили День Конституції України

25 червня 2019 року в приміщенні Культурно-інформаційного центру при Посольстві України в Республіці Казахстан відбулася виставка інфо-матеріалів та святковий концерт до Дня Конституції України.

Про це повідомляється на сайті Посольства України в Республіці Казахстан.

У заході взяли участь Надзвичайний та Повноважний Посол України в Республіці Казахстан І.Д.Кулеба, дипломати Посольства, представники української діаспори Казахстану.

Школярі школи-гімназії №47 м. Нур-Султан з вивченням української мови підготували театралізований виступ до цієї важливої події в історії нашої держави.

Гості заходу радо зустріли Танцювальний колектив «Вітряночка», а співочий ансамбль «Гармонія» порадував гостей заходу чарівними піснями українською та казахською мовою.

Конституція України була прийнята Верховною Радою через 5 років після отримання незалежності, о 9:20 ранку, 1996 року. Крок прийняття Конституції був дуже важливим у історії країни. Конституція незалежної української держави закріпила правові основи незалежної держави, її суверенітет та територіальну цілісність. У 2019-му році ми святкуватимемо 23-тю річницю прийняття Конституції України.