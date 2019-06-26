"До сліз і мурашок": італієць виконав хіт "Скрябіна" про маму
Про це повідомляє Obozrevatel.
Текст пісні Альфонсо переклав італійською мовою. Сам ролик виконавець опублікував на своєму каналі у YouTube.
У кліпі італійця знялася його мати, а сюжет частково відтворив оригінальне відео до пісні.
Користувачі мережі бурхливо відреагували на роботу Олівера. У коментарях під роликом багато з них були в захваті від виконання, а також зазначили, що "музика Кузьми об'єднує народи, а отже — житиме вічно".
"Недарма кажуть, що українська мова за мелодійністю посідає друге місце у світі після італійської, а ця пісня обома мовами є неперевершеною. Дуже красиво і незвично", — написали у коментарях.
"Відчуваю гордість від того, що італійці переспівують українських виконавців. Кузьма живий, поки співають його пісні! Світла йому пам'ять!" — додали користувачі.
Також вони подякували італійському співаку за те, що той настільки шанобливо ставиться до української культури.
З моменту публікації ролика його переглянули майже півмільйона користувачів, а також він зібрав понад 7 тисяч лайків.
Зазначимо, Альфонсо Олівер — відомий італійський співак і композитор, який уже більше року живе і працює у Львові. Він почав переспівувати відомі українські пісні італійською, серед яких культові композиції "Ніч яка місячна", "Червона рута", рок-хіти знаменитого гурту Океан Ельзи та інші.
Фото: скріншот з відео