"До сліз і мурашок": італієць виконав хіт "Скрябіна" про маму

Італійський співак Альфонсо Олівер переспівав відому пісню українського виконавця Кузьми Скрябіна "Мам", чим викликав захват користувачів мережі з усього світу.

Про це повідомляє Obozrevatel.

Текст пісні Альфонсо переклав італійською мовою. Сам ролик виконавець опублікував на своєму каналі у YouTube.

У кліпі італійця знялася його мати, а сюжет частково відтворив оригінальне відео до пісні.

Користувачі мережі бурхливо відреагували на роботу Олівера. У коментарях під роликом багато з них були в захваті від виконання, а також зазначили, що "музика Кузьми об'єднує народи, а отже — житиме вічно".

"Недарма кажуть, що українська мова за мелодійністю посідає друге місце у світі після італійської, а ця пісня обома мовами є неперевершеною. Дуже красиво і незвично", — написали у коментарях.

"Відчуваю гордість від того, що італійці переспівують українських виконавців. Кузьма живий, поки співають його пісні! Світла йому пам'ять!" — додали користувачі.

Також вони подякували італійському співаку за те, що той настільки шанобливо ставиться до української культури.

З моменту публікації ролика його переглянули майже півмільйона користувачів, а також він зібрав понад 7 тисяч лайків.

Зазначимо, Альфонсо Олівер — відомий італійський співак і композитор, який уже більше року живе і працює у Львові. Він почав переспівувати відомі українські пісні італійською, серед яких культові композиції "Ніч яка місячна", "Червона рута", рок-хіти знаменитого гурту Океан Ельзи та інші.

Фото: скріншот з відео