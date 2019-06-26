В дипустановах України за кордоном замайорів кримськотатарський прапор
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Укрінформ
У середу, 26 червня, в Україні та світі відзначається День кримськотатарського прапора.
З нагоди свята в закордонних українських дипвідомствах по всьому світу урочисто піднято національний прапор кримськотатарського народу.
День кримськотатарського прапора у Консульстві України в Бресті.
У Лівані біля Посольства України замайорів прапор кримськотатарського народу.
День кримськотатарського прапора в Посольстві України в Туркменістані, місто Ашгабат.
З нагоди Дня кримськотатарського прапору, в Посольстві України в Державі Кувейт відбулося урочисте підняття прапора кримськотатарського народу.
До Дня кримськотатарського прапора в Посольстві України в Республіці Корея поряд з Державним Прапором України піднято прапор кримськотатарського народу.