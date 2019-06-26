В дипустановах України за кордоном замайорів кримськотатарський прапор

У середу, 26 червня, в Україні та світі відзначається День кримськотатарського прапора.

З нагоди свята в закордонних українських дипвідомствах по всьому світу урочисто піднято національний прапор кримськотатарського народу.

День кримськотатарського прапора у Консульстві України в Бресті.

У Лівані біля Посольства України замайорів прапор кримськотатарського народу.

День кримськотатарського прапора в Посольстві України в Туркменістані, місто Ашгабат.

З нагоди Дня кримськотатарського прапору, в Посольстві України в Державі Кувейт відбулося урочисте підняття прапора кримськотатарського народу.

До Дня кримськотатарського прапора в Посольстві України в Республіці Корея поряд з Державним Прапором України піднято прапор кримськотатарського народу.