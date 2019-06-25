Фільм “Гуцулка Ксеня” покажуть на кінофестивалі в Японії

Український фільм-мюзикл “Гуцулка Ксеня” режисерки Олени Дем'яненко покажуть на кінофестивалі Mt. Fuji - Atami Film&VR Festival в Японії.

Згідно з розкладом кінофестивалю, опублікованим на сторінці заходу у Facebook, стрічку покажуть 28 червня.

Як повідомлялося, головними партнерами фестивалю є кінотеатральна мережа країни, а також провідний телевізійний канал, що розширює можливості для подальшого представлення українського фільму на кіно- і телеринку Японії.

Фестиваль проходитиме з 28 червня по 1 липня 2019 року в курортному містечку Аматі, яке називають «японським Голлівудом», біля підніжжя знаменитої гори Фудзі.

Фільм "Гуцулка Ксеня" знято за мотивами однойменного твору Ярослава Барнича. Події кінострічки відбуваються у Карпатах у 1939 році. До Ворохти приїздить син родини емігрантів Яро (Максим Лозинський). Батько-мільйонер поставив йому умову успадкування грошей: хлопець має одружитися з українською дівчиною. Тож Яро вирушає на пошуки свого щастя. Він знайомиться з багатьма дівчатами, та по-справжньому полонити його серце змогла лише гуцулка на ім’я Ксеня (її зіграла Варвара Лущик).