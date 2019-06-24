У Нідерландах виступили “The Hardkiss”

У Гаазі 21 червня відбувся концерт українських “The Hardkiss”. Вже наступного дня гурт полетів в Лісабон. Також свої хіти команда зіграла у Барселоні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

“Ми вже завершуємо наш тур “Залізною ластівкою”. Дуже приємно, що це саме європейські концерти”, - сказала солістка українського гурту Юлія Саніна в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

На концерт до Гааги з’їхалися українці не лише з Нідерландів, а й Бельгії та Німеччини. А ще послухати український “The Hardkiss” приїхало багато іноземців. Серед них голландці, німці та бельгійці. Також відвідали концерт представники міністерства культури Нідерландів та представники посольств одинадцяти країн.

“The Hardkiss” кілька годин радував своїх шанувальників відомими хітами українською та англійською мовами. Гурт також зіграв багато пісень зі свого третього студійного альбому “Залізна ластівка”, який був представлений 19 вересня 2018 року. Особливістю альбому стали вірші вокалістки Юлії Саніної. Концертний тур на підтримку альбому стартував у жовтні 2018 року, і продовжився у березні 2019 року.

“Залізна ластівка” була сприйнята дуже класно людьми і, в принципі, я бачу різницю – як люди сприймають україномовні пісні, наскільки глибше, наскільки краще їх запам’ятовують, наскільки віддача більша”, - розповіла фронтвумен гурту “The Hardkiss” в ексклюзивному інтерв’ю Укрінформу.

Публіка від концерту була у захваті. Після запальних танців, душевних співів, “The Hardkiss” спілкувалися з шанувальниками, фотографувалися та роздавали автографи.

Організаторами концертів в Гаазі, Лісабоні та Барселоні виступили українська діаспора - фундація “українці в Нідерландах”( проект ArtMore), платформа “Вечірка”( Лісабон), асоціація української молоді в Каталонії (Барселона).

Фото: Ірина Драбок, Ingred (Ingred.nl)