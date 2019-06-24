У столиці Австрії пройшли Українські кінодні

"Товариство української молоді Австрії" (ТУМА‎) в черговий раз організувало Дні українського кіно у Відні.

Як повідомляє власний кореспондент Укрінформу, протягом 21-23 червня австрійська публіка та українці Австрії змогли насолодитися в кінотеатрі Artis переглядом сучасних українських кінокартин з англійськими та німецькими субтитрами.

"Наше завдання - показати австрійській аудиторії, що українська культура є важливою частиною європейської культури. І ми хочемо показати різноманітність нашої культури через різноманітність сучасного кінематографу", - зазначила член ТУМА Ірина Бурсук.

Протягом трьох днів глядачі отримали можливість радіти і сміятись, замислюватись і, можливо, навіть плакати, адже на них чекали фільми різноманітних жанрів.

"Радий, що ТУМА робить такі якісні проекти, це вже їх третій фестиваль українського кіно. Щороку якість організації цього заходу стає кращою, але так само і в нас в Україні стають фільми кращими, цікавішими та якіснішими, і це радує. Якісні фільми допомагають людині піднятися над сьогоденням, стати трохи кращою", - поділився враженнями парафіяльний священник української греко-католицької церкви Святої Варвари у Відні Тарас Шагала.

Розпочалися кінодні з показу пригодницького та фантастичного фільму "Сторожова застава" Юрія Ковальова, за мотивами однойменної книги Володимира Рутківського. Відразу після нього можна було переглянути історичну драму Олени Дем'яненко "Моя бабуся Фанні Каплан", яку у серпні 2017 року було включено до лонг-листа премії Європейської кіноакадемії.

В суботу глядачам було запропоновано документальний фільм "Жива ватра" Остапа Костюка - про життя пастухів в Українських Карпатах і про долю традиційного ремесла в сучасності.

Другим фільмом дня стала військова драма "Позивний "Бандерас".

"Сучасне українське кіно віддзеркалює сьогоденний стан нашого суспільства – його надії, прагнення, його думки та вчинки. Війна за незалежність, територіальну цілісність і недоторканність нашої землі вже п’ятий рік залишається одним з визначальних чинників стану української держави та її народу. А відтак, вітчизняні кінематографісти не можуть бути осторонь цієї трагічної та, водночас, героїчної тематики. "Позивний "Бандерас" – це фільм про війну, військове братство, вірність Присязі і Прапору, про щирі людські почуття. Цей фільм про наше сьогоднішнє життя. Про долю людей, які захищають свою країну", - зазначив перед переглядом фільму аташе з питань оборони при посольстві України в Австрії Андрій Ткачук.

Після показу усі бажаючі також могли взяти участь у дискусії з режисером фільму Зазою Буадзе, а також з кінорежисером, співзасновником Міжнародного фестивалю кіно та урбаністики "86" у Славутичі Надією Парфан.

Вечір неділі можна було провести за переглядом художніх фільмів "Шляхетні волоцюги" Олександра Березаня та "Донбас" Сергія Лозниці.

Крім того, глядачі могли переглянути короткометражні фільми молодих українських режисерів в рамках проекту "Кіно на колесах", а також короткометражки про Україну від проекту Ukrainer.

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