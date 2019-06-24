Українці в Португалії провели матч на підтримку політв’язня Ібрагімова

Українська діаспора в Португалії провела в Лісабоні футбольний матч на згадку про кримськотатарського активіста Ервіна Ібрагімова, викраденого в анексованому Росією Криму у травні 2016 року.

Про це повідомляється на сайті Спілки українців у Португалії.

“За сприянням Посольства України в Португалїї, Спілки українців у Португалії та небайдужих українців, 23 червня відбулася зустріч кримотатарських активістів з українською громадою у церкві УГКЦ Лісабона та проведений товариський матч з гаслом: «Ми чекаємо на Тебе - Ервін!»”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на запрошення сім`ї кримських татар, які проживають в Португалії, до Лісабона прибули батько Ервіна - Умар Ібрагімов та в’язень сумління московського окупаційного режиму, заступник голови Меджелісу кримськотатарського народу - Ахтем Чийгоз.

Як повідомляв Укрінформ, член Бахчисарайського міського Меджлісу кримськотатарського народу, член виконкому Всесвітнього конгресу кримських татар Ервін Ібрагімов був викрадений у Бахчисараї 24 травня 2016 року. Наступного дня батько Ервіна виявив машину сина в 200 метрах від будинку - з відкритими дверима і ключем у замку запалювання.

За словами батька, за його сином стежили невідомі, а напередодні викрадення він отримував погрози від невідомих. Батько зниклого Умер Ібрагімов вважає, що "викрадення Ервіна було заздалегідь сплановане і здійснене державними органами Російської Федерації".

Після зникнення Ібрагімова, в Києві біля стін Посольства РФ активісти "КримSOS" щомісяця проводять акцію "Де Ервін?", присвячену зниклим в окупованому Криму людям. Прокуратурою Автономної Республіки Крим здійснюється досудове розслідування за фактом зникнення Ервіна Ібрагімова.

Фото з сайту Спілки українців у Португалії

Відео з YouТube-каналу "Тризуб ТV /Португалія - Tryzub TV /Portugal"