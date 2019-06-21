Українці взяли «золото», "срібло" і "бронзу" на міжнародному фестивалі з креативності у Каннах

Команда молодих українських креаторів у складі Віталія Капустяна та Іллі Янковського отримала золоту нагороду міжнародного фестиваля з креативності Cannes Lions у французьких Каннах.

Про це повідомила офіційний представник Cannes Lions International Festival of Creativity в Україні Ірина Кузнєцова на своїй сторінці у Facebook.

«Чекали на «золото» – тримайте! Команда молодих креаторів Віталій Капустян та Ілля Янковський виграли «золото» у конкурсі Film», - йдеться у дописі.

Відеоробота переможців:

Як зазначається у соцмережі, також українські креативники 20 червня двічі стали срібними призерами фестивалю. Зокрема, «срібло» взяли Ілля та Катерина Ануфрієнки у категорії Print.

Ілля та Катерина Ануфрієнки Їх проект - робота з брифу організацій ЮНІСЕФ і WWF. Завданням креативників було закликати батьків дарувати дітям на різдво "всиновлених тварин".

Ще одну срібну нагороду здобули Тимофій Щербаков і Кристина Фощай у категорії Design.

Кристина Фощай і Тимофій Щербаков

Їхня робота – це айдентика для руху Youth for Our Planet, спрямованого на захист природи і планети.

А "бронзу" отримав проект українського агентства ISD Group у категорії Creative Data / Data Storytelling.

Зазначається, що на фестиваль Cannes Lions у цьому році було подано 41 роботу від України.

Як відомо, нагорода Young Lions вручається у рамках фестивалю Cannes Lions молодим креативникам до 30 років у кількох категоріях: принт, дизайн, діджитал, медіа, PR.

Міжнародний фестиваль з креативності проходить у Каннах 16-21 червня.

Фото: сторінка Ирини Кузнєцової у Facebook

Відео: Алексей Фурман