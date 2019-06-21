Українці взяли «золото», "срібло" і "бронзу" на міжнародному фестивалі з креативності у Каннах
Про це повідомила офіційний представник Cannes Lions International Festival of Creativity в Україні Ірина Кузнєцова на своїй сторінці у Facebook.
«Чекали на «золото» – тримайте! Команда молодих креаторів Віталій Капустян та Ілля Янковський виграли «золото» у конкурсі Film», - йдеться у дописі.
Як зазначається у соцмережі, також українські креативники 20 червня двічі стали срібними призерами фестивалю. Зокрема, «срібло» взяли Ілля та Катерина Ануфрієнки у категорії Print.
Ще одну срібну нагороду здобули Тимофій Щербаков і Кристина Фощай у категорії Design.
Їхня робота – це айдентика для руху Youth for Our Planet, спрямованого на захист природи і планети.
А "бронзу" отримав проект українського агентства ISD Group у категорії Creative Data / Data Storytelling.
Зазначається, що на фестиваль Cannes Lions у цьому році було подано 41 роботу від України.
Як відомо, нагорода Young Lions вручається у рамках фестивалю Cannes Lions молодим креативникам до 30 років у кількох категоріях: принт, дизайн, діджитал, медіа, PR.
Міжнародний фестиваль з креативності проходить у Каннах 16-21 червня.
Фото: сторінка Ирини Кузнєцової у Facebook
Відео: Алексей Фурман