Уперше в Португалії українка отримала нагороду за допомогу мігрантам і волонтерство

Ніна Няньчук з міста Фундан стала першою українкою у Португалії, яка отримала нагороду за активну участь у житті міста і допомогу мігрантам.

Коментар Ніни Іванівни з нагоди отримання відзнаки розмістила організатор Всеукраїнської спілки матерів «Чужих дітей не буває» Валентина Базилюк на своїй сторінці у Facebook.

"Це неочікувано для мене і неймовірно. Перша медаль українці в Португалії за активну участь у житті міста і допомогу мігрантам в Португалії. Я не чекала, допомогаю, тому що живу від цього. Якщо неможливо допомогти, душа у печалі, допоможу - отримую позитивну енергію для душі і тіла», - йдеться у дописі.

Відзначена за свою діяльність українка також віддала шану всім, хто захищає Україну. «Слава Богу - Слава Україні! Слава вам всім, хто бере участь у захисті Батьківщини!», - зазначила Ніна Няньчук.

Посольство України у Португалії привітало Ніну Няньчук з нагородою. "Вітаємо громадянку України та активістку української громади в Португалії Н.Няньчук з нагородженням почесною відзнакою Município do Fundão – Медаллю «За заслуги» (а Medalha de Mérito Municipal), з нагоди відзначення 272 річниці заснування Фундану. Висловлюємо подяку Câmara Municipal de Fundão за всебічну підтримку представників української громади в Португалії", - йдеться у дописі у соцмережі.

В одному з коментарів від імені Svitlana Fotiniha про Ніну Няньчук розповідається так: «Ніна - це людина, душа якої сповнена любов’ю до ближнього. Вона патріот своєї Батьківщини. Ніна надзвичайно скромна, тому небагато хто знає, скільки вона допомогла українцям тут, у Португалії, і в Україні. Медаль, отримана від Município do Fundão (муніципалітет міста Фундан - ред.) - заслужений результат її плідної роботи на ниві волонтерства. Це перша українка, яку так високо оцінили у Португалії! Крім того, у травні цього року вона отримала медаль і в Україні! На медалі з України написано: "З любов’ю у серці". Слава, тобі, Ніночко!».

Фото: Валентина Базилюк, Embaixada da Ucrânia na República Portuguesa