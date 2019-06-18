Українка з Хорватії започаткувала флешмоб на захист українського борщу

Українка з Хорватії Інна Демченко започаткувала флешмоб, аби нагадати світу, що борщ – традиційно українська, а не російська страва.

Відповідний пост активістки розміщено у групі "Українці в Хорватії" у Facebook.

«Прошу всіх українців Словенії, України та світу відгукнутися і виставити у себе на сторінці хештег чи то англійською, чи то словенською, чи мовою країни, в якій ви проживаєте! Не будьте байдужими, адже йдеться за нашу культуру та ідентичність!», - йдеться у дописі.

Інна Демченко нагадала про роботу України щодо включення класичного українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. «Ми повинні отримати це визнання і захистити наш борщ! Ця крадіжка і брехня, що борщ є «російським супом з червоним буряком», є ганебною, і ми повинні це зупинити всі разом! Прошу підтримати цю ініціативу! Це дуже важливо!», - написала українка.‎

Виступити на захист українського походження і приналежності борщу Інну Демченко, зокрема, спонукав напис в одному із закладів громадського харчування Любляни. В оголошенні пропонували скуштувати борщ, який назвали «російським супом». Також трактування українського борщу як «супу» зустрічається на етикетках продукції деяких торгових марок.

Нагадаємо, що у Міністерстві культури України ще у 2018 році підтримали ініціативу щодо внесення українського борщу до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО і розпочали необхідні процедури.

За словами очільника Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексія Дорошенка, “борщ відповідає критеріям ЮНЕСКО, оскільки сприяє національному розвитку та свідчить про культурну ідентичність суспільства».

Фото: Укрінформ, Inna Demchenko‎