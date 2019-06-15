Українська група розвитку дитини «Веселка» з Берліна провела благодійний концерт

Благодійним концертом відзначили початок літніх канікул вихованці Українських груп розвитку дитини «Веселка», які працюють у Берліні під керівництвом Анни Гілецької.

Отримані пожертви спрямують на придбання мобільного інтернету для українських бійців, які в берлінському шпиталі бундесверу проходять курс лікування після важких поранень, отриманих в зоні ООС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зібрали 150 євро! Підуть на інтернет-зв'язок для наших героїв, які тут лікуються. Наші поранені зможуть спілкуватися зі своїми дітьми, своїми родинами, які чекають на них удома», - розповіла Гілецька.

Під час концерту артисти співали пісні та декламували вірши на тематику весняних свят, провели дефіле вишиванок, до якого долучилися й батьки. Окрім музикального супроводу Анни Гілецької, діти акомпанували собі на металофоні, флейті, шейкерах і трикутнику.

«Веселка» (яка розшифровується як Веселі, Енергійні, Сміливі, Емоційні, Люблячі, Кмітливі, Артистичні) - це дві групи: старша, діти віком 6-11, та молодша – 3-5-річні. Втім, є й виключення: наймолодшому виконавцю, Северину Снідалову, лише 2,5 рочки.

Групи були засновані у січні 2015 року.

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Мета, яку ставить перед собою організатор і музичний керівник груп піаністка Анна Гілецька – прищепити маленьким українцям, які живуть далеко від Батьківщини, любов до рідної мови та літератури, її музичного скарбу, традицій через розвиваючі ігри та заняття.

Також групи з самого початку активно долучилися до благодійності.

«Діти Берліна допомагають дітям в Україні. Для них це відчуття причетності до такої благородної справи, що вони – маленькі волонтери, дуже важливе», - каже Анна Гілецька.

Кошти, зібрані від благодійних заходів, а також частково від оплати за проведення занять, спрямовуються на допомогу дитячим закладам, зокрема, КЗ "Хотинська спеціальна ЗОШ - інтернат №1". Робота ведеться разом з волонтерами, зокрема, через оранізацію Ukraine-Hilfe Berlin.

Фото: Оксана Снідалова, Сергій Ільчук