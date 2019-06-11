Україна отримала приз за кращі костюми на Карнавалі культур в Берліні

Україна стала володаркою призу за кращі костюми на Карнавалі культур-2019 у Берліні.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Журі відзначило наші костюми як «якісні та вражаючі». Ми шукали їх у колекціонерів, дизайнерів, як тут, так і в Україні», - розповіла агентству засновниця Групи «Культура», одного з організаторів акції, Катерина Рітц-Ракул.

Україна стала володаркою призу за кращі костюми на Карнавалі культур-2019 у Берліні

Всього переможців визначили у 6 номінаціях.

Україна вдруге бере участь в Карнавалі. З українськими національними костюмами, танцями і музикою берлінців та гостей столиці познайомили в цей раз більш як 50 представників громади, включаючи танцювальний колектив з Мюнхена. Прохід супроводжувала сучасна українська музика, керував якою ді-джей з 8-метрового карнавального автомобіля. Сильне пожвавлення у публіки викликала «кричалка» «UkraineNow- UkraineWow!».

Всього в Карнавалі взяли участь 74 групи, 4400 професійних і самодіяльних артистів, півсотні автомобілів-трибун. Подивитися на яскраве дійство на вулиці німецької столиці вийшло близько мільйона людей. Охороняли дійство півтори тисячі поліцейських. У Берліні на цілий день було перекрито ряд вулиць.