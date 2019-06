В Австралії відбулася прем’єра другого фільму з проекту «Матері війни»

Австралійська прем’єра другої частини фільму «Матері війни: незламні» (War Mothers: Unbreakable) з кінопроекту про українських жінок, яких зачепила війна на сході України, відбулася 13 червня на кінофестивалі Sydney Film Festival у Сіднеї.

Про це йдеться на сторінці проекту War Mothers - Матері Війні у Facebook.

«Від Нью-Йорка до Сіднея, наш проект завойював велику аудиторію не лише серед американців та австралійців, а й глобальну українську громаду. Минулого вечора в Австралії на кінофестивалі Sydney Film Festival відбулася прем’єра другого фільму «War Mothers», і велика кількість присутніх слухали історії з України, що надихають», - йдеться у дописі.

Як зазначається на сторінці Посольства України в Австралії у Facebook, стрічку режисера Стефана Бугрина створено за підтримки української громади та дипустанови. Почесний консул України в Сіднеї Ярослав Дума першим відвідав показ.

«У другій частині фільму розповідається про Яну Зінкевич, яка у 18 років взяла на себе допомогу пораненим у війні з терористами на сході України, яких підтримує Росія, і сформувала батальйон «Госпітальєрі», який займається наданням допомоги пораненим у війні ... Сама вона з тих пір постраждала в жахливій автокатастрофі і зараз у неї параліч нижніх кінцівок, але попри все це вона продовжує допомагати іншим - їй зараз 22 ..», - йдеться у дописі.

«Дуже зворушливий фільм, вартий уваги і перегляду», - зазначається на сторінці Посольства.

Повідомляється, що стрічка демонструватиметься також у неділю, 16 червня, о 12:15 за адресою: Dendy at the Quay (near the Opera House).

Кінофестиваль у Сіднеї триватиме до 16 червня.

Як повідомляв Укрінформ, перша частина документального проекту «Матері війни» режисера українського походження Стефана Бугріна, присвяченого долям жінок, які постраждали внаслідок конфлікту на сході України, вийшла у 2017 році. Фільм розповідає історії жінок-матерів із Запоріжжя та Харкова.

Одна з героїнь, Галина - керівник головного волонтерського центру «Солдатський привал» у Запоріжжі. Її син загинув у 2014 році на передовій, і вона вирішила приєднатися до волонтерського руху. Юлія – фронтовий снайпер. У неї є син і донька, які чекають її повернення після закінчення війни. Світлана - мати сина, яка пройшла важкий шлях повернення тіла своєї дитини з підконтрольної бойовикам території.

Проект австралійського режисера, внука українських емігрантів, який вирішив більше розповісти Австралії про українське горе, значною мірою реалізується через crowd-funding та коштом української громади Австралії.

Перший фільм проекту отримав ряд нагород.

Фото: сторінки Посольство України в Австралії / Embassy of Ukraine in Australia, War Mothers - Матері Війні - у Facebook