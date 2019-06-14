Уряд Казахстану надає 160 стипендій на навчання у вишах українським студентам

Уряд Казахстану надає 160 стипендій українським студентам для навчання у вишах.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Українцям пропонують подати заявку на безкоштовне навчання у вишах Казахстану. В межах програми передбачається розподіл 160 стипендій, серед яких 25 місць для бакалаврів, 125 - для магістрів, 10 - для докторів філософії", - йдеться у повідомленні

Прийом заявок проходитиме до 19 липня 2019 року.

Окрім стандартних документів, претенденти на стипендію мають написати мотиваційне есе та надати рекомендаційний лист.

Водночас кандидати, які претендують на навчання за рівнем доктора філософії, додатково подають обґрунтування теми дослідницької роботи, а також міжнародний сертифікат, що підтверджує рівень володіння іноземною мовою (англійською, німецькою або французькою).