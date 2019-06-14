Організація українок Канади допомогла відновити старовинну українську ікону

Організація українських жінок (ОУК), відділ Торонто, допомогла у реставрації старовинної української ікони.

Про це йдеться на сторінці ОУК у Facebook.

«Ікона, яку члени Організації Українок Канади (ОУК) - Торонтського відділення вирішили відновити, була ігнорована протягом багатьох років і потребувала уваги. Це чудовий приклад старої народної ікони Галичини. Ікона називається "Спас Нерукотворний", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, «група реставраторів була дуже задоволена, що ОУК спонсорувала їхню ретельну, трудомістку, корисну роботу».

Організація Українок Канади - відділ Торонто щиро дякує пані Христі Цурковській за опіку цим проектом від імені Організації.

Як відомо, оригінал Спасу Нерукотворного — це зображення Ісуса Христа, що виникло внаслідок дотику тканини до Його обличчя. Вважається, що зображення відбилося на тканині після того, як Свята Вероніка, яка супроводжувала Христа на його шляху на Голгофу, дала йому лляну хустку, щоб він міг витерти з обличчя кров і піт. Лик Ісуса закарбувався на хустці.

Фото: Світова федерація українських жіночих організацій