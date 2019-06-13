Канадські лікарі-діаспоряни приїхали в Україну у рамках педіатричної програми

Канадські та американські лікарі днями розпочали свій візит в Україну у рамках програми The Ukraine Paediatric Fellowship Program.

Про це повідомляється на сторінці Ukrainians in Toronto у Facеbook.

«Канадські та американські лікарі, організовані торонтівською командою програми The Ukraine Paediatric Fellowship Program, у понеділок розпочали свій візит в Україну!10 червня у Києві почалися майстер-класи з фандрейзингу, зустрічі з українськими благодійниками, обмін досвідом та консультації», - йдеться у повідомленні.

Серед лікарів є такі, що мають українське походження, зокрема, відомий нейрохірург, практикуючий лікар SickKids Hospital (Торонто) Джеймс Рутка, психіатр Мирослава Ромах з Канади тощо.

Зазначається, що у лікарів, фандрейзерів і медичних адміністраторів з Північної Америки насичена програма у Києві, Одесі та Львові.

По-перше, запланований офіційний запуск програми співпраці між столичною лікарнею "Охматдит" та SickKids. Фактично, обмін лікарями та знаннями почався іще у 2018 р. Українці вже були в Торонто, дивилися, як працюють окремі відділи SickKids, зараз консультації продовжаться у Києві.

У листопаді 2018 р. цю співпрацю підтримав торонтівський фонд Children for Chornobyl Foundation - $800,000 були направлені на розвиток спільних між Торонто та Києвом проєктів.

По-друге, у програмі візиту - семінари та майстер-класи з фандрейзингу, які проводять на запит команди "Охматдит", партнерського фонду "Таблеточки" та інших активістів-благодійників. Професійні фандрейзери з торонтівської фундації SickKids, Ted Garrard (Голова SickKids Foundation) та Nancy Horvath (Ukraine Paediatric Fellowship Program fundraising lead - очільниця зборів для української програми в SickKids) розробили план дводенних занять, який спирається на українські реалії та потреби.

По-третє, продовження роботи над Програмою забезпечення медичним обладнанням регіональних лікарень в Україні. Розпочата раніше, ця Програма працює за багаторічної підтримки Фонду родини Темертей (Temerty Family Foundation, Toronto) та забезпечує окремим регіональним лікарням в Україні доступ до сучасних технологій.

Цьогоріч доктор Джеймс Рутка та доктор Мирослава Ромах відвідають Одесу та тестуватимуть роботу нещодавно доставленого туди мікроскопу для нейрологічних операцій в Обласній дитячій лікарні.

По-четверте, спільні консультації лікарів у Львові. Цьогоріч до канадських лікарів Джеймса Рутки, Мирослави Ромах, Христини Гоу приєднаються колеги зі США. У консультаціях у Львові братимуть участь також доктор Кріс Томлінсон (неанатолог), Діана Вілсон (операційна асистентка), доктор Еліша Крістіан (нейрохируруг) та доктор Роман Сидоряк (загальний хірург).

По-п’яте, довгострокове стажування в Торонто: у липні 2019 у Торонто запланований початок довгострокового стажування для доктора Ольги Тичківської.

Нагадаємо, канадієць українського походження, практикуючий лікар SickKids Hospital (Торонто) Джеймс Рутка спеціалізується на дослідженні і оперуванні мозкових пухлин у дітей, а також хірургічного лікування дитячої епілепсії. Його називають найкращим у світі дитячим нейрохірургом.

Шість років тому до Джеймса Рутки звернулась лікар із Канади українського походження Мирослава Ромах із проханням долучитись до спільного проекту з Міською дитячою клінічною лікарнею Львова, щоб консультувати і оперувати важкохворих українських дітей і водночас вчити українських лікарів.

Джеймс Рутка відгукнувся на прохання і щороку знаходить час у своєму щільному графіку для України.

Співпраця між українським та канадським шпиталями триває вже понад 6 років.

Фото: Nancy Horvath