У Чилі презентують роботи видатної художниці українського походження Дінори Дудчицької

Перша виставка робіт чилійсько-української художниці Дінори Дудчицької проходить в Андінському музеї (Museo Andino) у Чилі.

Про це повідомляє прес-служба Відділення Посольства України в Аргентинській Республіці в Республіці Чилі.

«В Андінському музеї (Столичний регіон, Чилі) було відкрито виставку видатної чилійської художниці українського походження Дінори Дудчицької (29 серпня 1914, Україна – червень 2004, Чилі). В рамках експозиції «Дінора у новому світлі» відвідувачам було представлено понад 30 робіт мисткині виконаних у різних стилях та техніках, її особисті щоденники, фото та документи», - йдеться у повідомленні.

У заході, що відбувся 8 червня, взяли участь представники світу мистецтва та науки, співробітники Дипломатичної місії України в Республіці Чилі, а також друзі та онуки визначної акварелістки.

«Для нас це – велика честь працювати із роботами Дінори та відкривати її для себе та публіки. Тривалий час ми самі не знали, що ця художниця має такий багатий творчий спадок. Лише кілька років тому ми почали досліджувати її творчість, шукати нові роботи, опрацьовувати родинний архів та створювати каталог. Безумовно, картини Дінори Дудчицької – важлива частина культурного спадку Чилі», - відзначила президент Фундації музей-дім акварелі М.Кампос.

Ініціаторка заходу повідомила, що раніше роботи Дудчиької було включено до збірки найкращих художників-акварелістів цієї південноамериканської країни.

Тимчасовий повірений у справах України в Чилі В.Цимбалюк у своїй промові відзначив, що роботи Дінори Дудчицької є важливим спадком української культури, оскільки художниця народилася та проживала в Україні, у м.Одеса, перші 10 років її життя.

«Наша дипломатична місія зробить усе можливе, щоб відкрити для України її роботи, які заслуговують на визнання та долучення до національної культурної скарбнички», – пообіцяв дипломат.

За його словами, дипломатичне представництво планує провести переговори із Національним художнім музеєм України, а також ключовими університетами задля поширення інформації про українську мисткиню та популяризації дослідження її робіт. Окрім того, Дипмісія хоче долучитися до виспуску в наступному році каталогу робіт Д.Дудчицької.

За словами кураторки виставки М.Муруа, Дінора Дудчицька цікава не лише своєю творчістю, а й непересічною особистістю. «Художниця мала надзвичайно допитливий розум, окрім художньої діяльності, вона також викладала хатха-йогу, цікавилась психологією, хіромантією та езотерикою. У своїх щоденниках вона залишила чимало записів про духовні практики та пошук гармонії зі світом й, у першу чергу, природою», - розповіла співорганізаторка виставки.

Як розповіла дослідницяі, у 50-х рр. Дінора Дудчицька здійснила подорож до Європи, під час якої змогла ознайомитися із найкращими сучасними та класичними роботами європейського мистецтва, насолодитися архітектурою, а також – дослідити популярну на той час тему психоаналізу. Спогади та враження про цю поїздку позначаться і на її роботах. Окрім того, повернувшись до Чилі мисткиня продовжила шлях духовних пошуків та приєднається до групи, яка вивчає природу і гармонійне співіснування з нею, а пізніше – створила свою власне об’єднання.

На думку мистецтвознавців, саме цікавість художниці, її захоплення природою та схильність до споглядання, надавали їй змогу створювати роботи, передаючи красу образів у напрочуд тонкий спосіб.

Усі охочі зможуть відвідати виставку Дінори Дудчицької в Андінському музеї (Museo Andino (Camino Padre Hurtado 0695, Buin, Región Metropolitana) до 1 вересня 2019 р.

Пізніше роботи художниці будуть представлені у регіонах Республіки Чилі.

Фото: сторінка Misión Diplomática de Ucrania en la República de Chile у Facebook