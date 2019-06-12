В Угорщині покажуть український військовий дететктив «Позивний «Бандерас»

Державне самоврядування українців Угорщини запрошує 12 червня на показ української кінострічки режисера Зази Буадзе "Позивний "Бандерас".

Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

«Запрошуємо на показ української кінострічки режисера Зази Буадзе "Позивний "Бандерас"

12 червня 2019 р. о 18:00 у будапештському кінотеатрі CİNEMApink у торгівельному центрі «MOM Park» за адресою Budapest XII., Alkotás u. 53», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрічка демонструватиметься українською мовою з англійськими та угорськими субтитрами.

Вхід до кінозалу вільний після попередньої реєстрації за електронною адресою emb_hu@mfa.gov.ua із зазначенням кількості осіб, які бажають подивитися фільм.

Як відомо, "Позивний "Бандерас" - український військовий детектив Зази Буадзе. Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, має в основі щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО. Фільм вийшов у широкий український прокат 11 жовтня 2018 року.

За сюжетом, восени 2014 року в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса.