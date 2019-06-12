В Угорщині покажуть український військовий дететктив «Позивний «Бандерас»

В Угорщині покажуть український військовий дететктив «Позивний «Бандерас»

Анонс
Укрінформ
Державне самоврядування українців Угорщини запрошує 12 червня на показ української кінострічки режисера Зази Буадзе "Позивний "Бандерас".

Про це йдеться на сторінці організації у Facebook.

«Запрошуємо на показ української кінострічки режисера Зази Буадзе "Позивний "Бандерас" 

12 червня 2019 р. о 18:00 у будапештському кінотеатрі CİNEMApink у торгівельному центрі «MOM Park» за адресою Budapest XII., Alkotás u. 53», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що стрічка демонструватиметься українською мовою з англійськими та угорськими субтитрами.

Вхід до кінозалу вільний після попередньої реєстрації за електронною адресою emb_hu@mfa.gov.ua із зазначенням кількості осіб, які бажають подивитися фільм.

Як відомо, "Позивний "Бандерас" - український військовий детектив Зази Буадзе. Сценарій стрічки, написаний Сергієм Дзюбою та Артемієм Кірсановим, має в основі щоденники нацгвардійця Сергія Башкова з позивним "Індіанець" та розповіді воїнів АТО. Фільм вийшов у широкий український прокат 11 жовтня 2018 року.

За сюжетом, восени 2014 року в зоні АТО група розвідників на чолі з досвідченим капітаном Антоном Саєнком (позивний "Бандерас") намагається запобігти диверсії та знешкодити російського підривника Ходока. Завдання ускладнюється тим, що події відбуваються біля рідного села Бандераса.

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