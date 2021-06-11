Трускавецький кінофестиваль відкриє «Земля блакитна, ніби апельсин»

Фільмом відкриття IX Трускавецького міжнародного кінофестивалю «Корона Карпат», який відбудеться з 24 до 27 червня, стане створена за підтримки Держкіно стрічка «Земля блакитна, ніби апельсин» режисера Ірини Цілик.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

Зазначається, що документальна стрічка, що розповідає про сім’ю, яка живе в "червоній зоні" сходу України, вже здобула 25 фестивальних нагород й отримала чотири номінації на V Національну кінопремію «Золота Дзиґа».

«Цьогоріч у конкурсній програмі за "Золоту Корону" боротимуться близько 40 українських стрічок. У конкурсній програмі повнометражних фільмів представлено 12 картин, 10 з яких створені за підтримки Держкіно», - ідеться в повідомленні.

Це фільми "Атлантида", режисер Валентин Васянович; "Толока", Михайло Іллєнко; "Антон і червона химера", Заза Урушадзе; "Черкаси", Тимур Ященко; "Спадок брехні", Адріан Бол; "Фокстер і Макс", Анатолій Матешко; "Чорний ворон", Тарас Ткаченко; "Номери", Олег Сенцов, Ахтем Сеітаблаєв; "Пекельна Хоругва, або Козацьке Різдво", Міша Костров; "Забуті", Дар’я Онищенко; "Наші Котики, або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану", Володимир Тихий; "Передчуття", В'ячеслав Криштофович.

Повідомляється, що серед гостей "Корони Карпат" будуть актори Ірма Вітовська, Наталія Сумська, Лариса Руснак, Олексій Тритенко, Дмитро Тубольцев та Костянтин Лінартович.

Як повідомляв Укрінформ, IХ Трускавецький міжнародний кінофестиваль «Корона Карпат», який мав відбутися з 12 по 15 листопада 2020 року, було перенесено на 24-27 червня через погіршення епідситуації в Україні.

Фото: Держкіно