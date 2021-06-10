Колекціонер радіотехніки відкриває музей для меломанів на Закарпатті

На Закарпатті колекціонер Петро Дербаль відкриває музей на основі своєї збірки радіотехніки: гратиме ретро-музику на приймачах світових брендів від 30-х років минулого століття.

Про це колекціонер розповів під час відкритої екскурсії для журналістів і блогерів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Петро Дербаль живе у Поляні — курортному селищі на Закарпатті, відомому мінеральними водами. Він все життя колекціонує радіотехніку — має велику збірку, що нараховує близько 300 експонатів. Тут радіотехніка зі всього світу, і що примітно — усі речі у робочому стані, на них можна слухати музику та ловити радіохвилі.

На Закарпатті колекціонер радіотехніки відкриває музей для меломанів / Фото: Тетяна Когутич, Укрінформ

Зараз Дербаль на пенсії, раніше чоловік займався ремонтом телевізорів та радіоапаратури.

“Колекцій, схожих на мою, в Україні є кілька - у Києві, Харкові, Вінниці, але у колег там - переважно техніка з просторів Радянського Союзу та братніх республік. Я ж можу похвалитися великою кількістю експонатів з Америки, саме тої країни, де радіо почало розвиватися із найбільшим розмахом у першій половині XX століття,” - розповів Дербаль.

Усі ці ексклюзивні речі колекціонер десятиліттями купував та вимінював у США, Німеччині, потім реставрував, бо багато чого отримував у неробочому стані.

Серед цікавих експонатів, на які він звертає увагу туристів, — це “ролс-ройс” у світі радіотехніки — апарат фірми SCOTT Custom Built, перші приймачі фірми RSA, німецькі та швейцарські радіо, навіть пристрій японської фірми — його колекціонер купив із норвезької рибацької шхуни, рибалки його застосовували для прийому радіосигналів. Багато, звісно, у Дербаля радянської техніки. Цікава його розповідь про те, як з'явилися такі магнітофони, як “Дніпро” в радянській Україні: виявляється, однойменний завод постав з етапованого з Німеччини заводу радіотехніки після війни. Завод вивезли з Німеччини і вже в УРСР почали виготовляти “свої” магнітофони.

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Вражають також експонати так званої елітної радіотехніки — це радіоконсолі та радіобари відомих брендів PHILCO, Zenith Long Distance, Blaupunkt, Telefunken, Farnsworth... Колекціонер розповів, що зараз багато хто з поважних людей бажає мати такі програвачі у себе вдома, особливо їх цінують меломани.

Своїм туристам на екскурсіях Дербаль пропонує послухати різну музику на програвачах — має велику підбірку платівок та дисків із колекціями блюзу, джазу та року.

Також в приватному музеї колекціонера можна ловити радіохвилі на старих приймачах та оцінювати якісь звуку та їхній вінтажний дизайн.