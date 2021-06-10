Стартували зйомки комедії-квесту «Де гроші», яку режисує DZIDZIO

На Кіностудії імені Олександра Довженка розпочалися зйомки комедії «Де гроші», що створюється за підтримки Державного агентства з питань кіно. Режисером фільму є Михайло Хома (DZIDZIO), він же виконає й одну з головних ролей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

"За сюжетом, піаніст-авантюрист Міша у пошуку грошей на визволення друга з-під арешту влаштовується працювати до старої власниці таємничого будинку-квесту. Але він не знає, що питання «Де гроші?» цікавить не тільки його: всі в цьому будинку шукають гроші", - ідеться в пресрелізі.

Знімати фільм будуть у Києві та Львові. Спеціально для стрічки в одному з павільйонів Кіностудії Довженка побудовано інтер’єрні декорації будинку на кілька кімнат, серед яких - спеціальна кімната-квест з елементами, що обертаються та видозмінюють кімнату.

Головні ролі у фільмі виконують видатна українська акторка театру та кіно Ада Роговцева, Михайло Хома (DZIDZIO), Сергій Либа та Анна Буткевич.

«Я впевнена, що фільм вийде дуже смішним і добрим. А головне - він дуже потрібний глядачам. Існує така фраза, що гроші нічого не вирішують. Хоча вони вирішують багато, але не все. Головного вони не вирішують - саме про це фільм», - зазначила Ада Роговцева.

Читайте також: DZIDZIO записав Державний Гімн з Молодіжним симфонічним оркестром

У фільмі також знімуться такі зірки театру, кіно та шоу-бізнесу, як Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Юрій Горбунов, Володимир Задніпровський, Євген Сморигін, Назарій Гук, Любов Тимошевська, Наталя Холоденко, Юлія Магдич, Діма Варварук.

Телевізійна прем’єра комедії від DZIDZIO відбудеться на ТРК «Україна». За словами продюсера фільму та директора DZIDZIOFILM Діани Юраш, кінокомпанія стала першою в Україні, хто продав телевізійні права на фільм ще на старті виробництва: «Це - прецедент в українському кінобізнесі, коли так чинить телеканал, оскільки 100% прав на фільм належить нашій компанії і частки телеканалу в продукті немає».

У кінотеатрах України комедію-квест «Де гроші» обіцяють показати вже цього року.

Фото: Держкіно