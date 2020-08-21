DZIDZIO записав Державний Гімн з Молодіжним симфонічним оркестром

Тоді DZIDZIO вразив глядачів на стадіоні і підірвав соціальні мережі схвальними відгуками. Згодом Михайла було обрано Амбасадором Збірної України футболу.

Це надихнуло артиста записати Державний Гімн України. Кілька місяців тому Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів почав працювати над цим проектом. Робота тривала в київському Будинку звукозапису Українського радіо, єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів.

В процесі роботи над Державним Гімном також було записано і Духовний Гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», який було презентовано у квітні напередодні Великодня.