DZIDZIO записав Державний Гімн з Молодіжним симфонічним оркестром
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Укрінформ
Вперше перед широкою публікою музикант виконав Гімн України на стадіоні «Металіст» у Харкові
Тоді DZIDZIO вразив глядачів на стадіоні і підірвав соціальні мережі схвальними відгуками. Згодом Михайла було обрано Амбасадором Збірної України футболу.
Це надихнуло артиста записати Державний Гімн України. Кілька місяців тому Михайло Хома разом з Молодіжним симфонічним оркестром України під керівництвом диригентки Оксани Линів почав працювати над цим проектом. Робота тривала в київському Будинку звукозапису Українського радіо, єдиному місці в Україні, де можна одночасно записати більше сотні музикантів та хористів.
В процесі роботи над Державним Гімном також було записано і Духовний Гімн України «Боже великий, єдиний, нам Україну храни», який було презентовано у квітні напередодні Великодня.