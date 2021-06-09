Вийшов новий трейлер стрічки «Вусатий Фанк» про золоту епоху української поп-музики

Вийшов новий трейлер документального фільму «Вусатий Фанк» про українську музику 70-х років ХХ століття, передає Укрінформ.

Кінострічка розповідає про золоту епоху української популярної музики — ансамблі 1970-х, які збирали стадіони й багатотисячні зали, але нині їхні пісні майже забуті. У новому трейлері автори показують радянський контекст із його обмеженнями, попри які створювалися стильні пісні невимовної краси.

Як згадується у фільмі, громадянам СРСР не було потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd — так вважала партія. Однак все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Та щось пішло не за сценарієм — замість лояльних до партії музикантів влада отримала сучасну й самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоби їхні гурти називали ВІА. Тепер у цієї музики буде нова назва — «Вусатий Фанк!».

«Більшість із цих ансамблів звучать цілком актуально і сьогодні. «Візерунки шляхів», «Арніка», «Водограй», «Жива вода» та інші ВІА мають справжній драйв, оригінальність і якусь непідробну справжність. Саме тому, мабуть, ця музика пережила і утиски радянської системи, і десятиліття забуття», — вважає автор фільму Віталій Бардецький.

Прем’єра фільму відбулася на 49-му Київському міжнародному кінофестивалі «Молодість».

24 червня «Вусатий Фанк» вийде в обмежений національний кінопрокат. Покази відбудуться у Києві, Житомирі, Полтаві, Хмельницькому, Чернігові, Одесі, Львові, Харкові, Сумах і Дніпрі.

Також напередодні пройде серія спеціальних показів за участю автора ідеї та сценарію стрічки Віталія Бардецького: 19 червня у Львові («Планета Кіно»), 23 червня в Одесі («Зелений театр») та у Києві: 21 червня — у «КІНО42», 27 червня — у «Жовтні».

Автор ідеї та сценарію - Віталій «Бард» Бардецький, продюсер — Андрій Границя, режисер — Олександр Ковш, виробництво — студія Т.Т.М.

«Вусатий Фанк» створено за фінансової підтримки Державного агентства України з питань кіно та Міністерства культури України, дистриб'ютор — KyivMusicFilm. Промокампанія картини також здійснюється за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

З матеріалами фільму (постер, трейлер, кадри, фото) можна ознайомитися за посиланням.