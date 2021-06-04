Фільм «Вусатий Фанк» про українські гурти 1970-их вийде в прокат 24 червня

Створена за підтримки Держкіно стрічка Олександра Ковша «Вусатий Фанк: історія про забуті мелодії та ритми української естради» виходить в український прокат 24 червня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Держкіно.

«Вусатий Фанк» розповідає про золоту епоху української популярної музики. «Громадянам СРСР немає потреби слухати Джеймса Брауна, Френка Заппу чи Pink Floyd», - так вважала партія. Все змінилося наприкінці 1960-х: за вказівкою політбюро в Україні почали масово з’являтися ВІА, що мали замінити радянській молоді західні рок-гурти. Та щось пішло не за сценарієм: замість лояльних партії музикантів влада отримала сучасну та самобутню музичну сцену. Ці музиканти не любили, щоб їхні гурти називали ВІА. Тепер у цієї музики буде нова назва — Вусатий Фанк», - ідеться в пресрелізі.

Автор ідеї та сценарію – Віталій Бардецький, режисер – Олександр Ковш, продюсер – Андрій Границя. Виробництво – студія Т.Т.М., дистриб'ютор – KyivMusicFilm.

Проєкт кінодослідження «Вусатий Фанк» став одним із переможців Десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав 1 млн 722 тис. 970 грн державної фінансової підтримки (100% вартості виробництва фільму).

Як повідомляв Укрінформ, компанія “Т.Т.М.” представила завершений виробництвом фільм “Вусатий Фанк” Державному агентству з питань кіно наприкінці жовтня 2019 року. Офіційний трейлер стрічки вийшов у березні 2020 року.