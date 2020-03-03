Вийшов трейлер стрічки “Вусатий Фанк” про українські гурти 70-х

Компанія “Т.Т.М.” випустила офіційний трейлер документального фільму “Вусатий Фанк”|Mustache Funk - історію про мелодії і ритми української естради початку 1970-их.

Про це повідомляється на сторінці фільму у Facebook.

“Початок 70-их. Золота епоха нашої популярної музики. Сотні пісень неймовірної краси. Модний саунд. Футуристичні костюми... Як же виникла ціла музична сцена, абсолютна оригінальна, своя за звуком і філософією, а з другого боку — цілком синхронізована з глобальними музичними трендами?.. “Смерічка”, “Березень”, “Дзвони”, “Водограй”, “Мрія”, “Світязь”, “Жива вода”, “Беркут”, “Візерунки шляхів”, “Музики”, “Кобза”, “Арніка” і сотні інших ансамблів у майже кожному українському містечку”, - розповідають автори фільму.

Режисер стрічки - Олександр Ковш. Автор сценарію – Віталій Бардецький. Оператор - Сергій Міщенко. Продюсер — Андрій Границя.

Фільм знято за підтримки Держкіно та Міністерства культури.

Як повідомляв Укрінформ, компанія “Т.Т.М.” представила завершений виробництвом фільм “Вусатий Фанк” Державному агентству з питань кіно наприкінці жовтня 2019 року. Проєкт кінодослідження “Вусатий Фанк” став одним з переможців десятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 1 млн 722 тис. 970 грн, що становить загальну вартість виробництва.

Наприкінці шістдесятих років минулого століття, після періоду “відлиги”, в СРСР почали створюватися музичні колективи, покликані стати аналогами західних рок-груп. Вони отримали назву ВІА – “вокально-інструментальні ансамблі”. Наступне десятиліття стало “золотою” епохою української поп-музики. Фільм досліджує феномен українського “вусатого фанку”, який не втратив актуальності й досі.

Реліз стрічки запланований на 2020-ий рік.

Офіційний трейлер фільму тут.