Триває прокат “Наших Котиків”: де дивитися

Кінотеатри України продовжують прокат патріотичної комедії “Наші Котики”.

Про це повідомляє команда фільму на сторінці у Facebook.

“Тримайте перелік міст-щасливчиків, які ще дивитимуться фільм! Якщо будете там та ще не мали нагоди переглянути кіно, забіжіть на сеанс “Наших Котиків”, - запрошують творці стрічки.

Як зазначається, в Одесі це кінотеатр “Мультиплекс” в ТРЦ Рив’єра; в Южному - “Кіно Плаза”; в Херсоні “Мультиплекс” в ТРЦ Фабрика; у Дніпрі “Мультиплекс” в ТРЦ Караван; у Львові “Мультиплекс” в ТРЦ Spartak, ТРЦ Victoria Gardens, “Планета Кіно” в ТРЦ Forum Lviv, ТРЦ King Cross; у Чернігові “Мультиплекс” в ТРЦ Hollywood; у Полтаві “Мультиплекс” в ТРЦ Екватор; у Харкові “Мультиплекс” в ТРЦ Дафі.

У Києві “Наші Котики” можна подивитися в кінотеатрах “Мультиплекс” в ТРЦ Lavina Mall, ТРЦ SkyMall та ТРЦ Проспект; “Планета Кіно” в ТРЦ Блокбастер та ТРЦ River Mall; “Сінема Сіті” в ТРЦ Ocean Plaza . А також у кінотеатрах “Лейпциг”, “Флоренція”, “Жовтень”, “Братислава”, ім. Шевченка, “Ленінград”.

Команда фільму дякує кінотеатрам, котрі підтримують “Наших Котиків”, і запрошує українських глядачів на перегляд.

Як повідомляв Укрінформ, у широкий кінотеатральний прокат фільм Володимира Тихого “Наші Котики або Як ми полюбили лопати в умовах обмеженої антитерористичної операції з елементами тимчасового воєнного стану” вийшов 30 січня.

Продюсери фільму: Марко Супрун, Ігор Савиченко, Уляна Супрун, Володимир Тихий, Дмитро Кожема, Степан Бандера.

У головних ролях: Дмитро Тубольцев, Петро Микитюк, Дмитро Хом’як, Віра Климковецька, Ярослав Федорчук, Станіслав Бжезінський.

Фільм - про 2014-ий, розпал гібридної війни Росії проти України. Інженер, актор, футбольний тренер та продавець квітів їдуть добровольцями на Схід. На позиціях до четвірки приєднується амбітна журналістка для виконання секретного завдання. Жоден із них не має бойового досвіду, нічого не знає про наміри командування, та й на місцевості майже не орієнтується. Втім, саме вони стають причиною грандіозного фіаско масштабної операції ворога… Відвага, мужність, трохи гіпнозу та фірмовий гумор - вибухова суміш для “теплої зустрічі”.