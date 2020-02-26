У Києві відбувся прем’єрний показ фільму “Черкаси”

Воєнна екшн-драма “Черкаси” 27 лютого виходить в український прокат. 25 лютого у столичному кінотеатрі “Київська Русь” відбулася урочиста прем’єра стрічки.

Участь у показі взяли члени екіпажу тральщика “Черкаси”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ідея фільму зародилася під час Майдану. Та потужна енергія, яку я там дістав, шукала виходу, щоб реалізуватися. Потім я побачив новину в інтернеті про “Черкаси”. Сам я родом із Черкас, що теж дуже важливо, аби цей фільм був. Це був гачок, котрий зачепився глибоко в мозок. Потім я побачив відео, де моряки з “Ольшанського” співали “Воїни світла”. І всі вектори зійшлися - “Черкаси”, моряки... А головна ідея цього фільму - відкрити світ ВМС України. Тема дуже закрита і надзвичайно цікава... Окрім супротиву самого тральщика, геройства, мені було дуже цікаво відкрити цей світ глядачеві”, - розповів перед показом режисер фільму Тимур Ященко.

Прем'єрний показ фільму Черкаси / Фото: Євген Любімов. Укрінформ

Присутні гаряче аплодували воєнному консультанту стрічки - командиру тральщика “Черкаси” Юрію Федашу, нині капітану 2-го рангу, який служить у штабі командування ВМС в Одесі.

“Я насправді не вважаю, що я і мій екіпаж є героями. Ми просто намагалися робити справу, яку повинен робити кожен військовослужбовець, кожна людина, яка обіймає якусь посаду. Ми намагалися вийти з тієї ситуації максимально людьми. Ми намагалися бути військовими й виконати обов’язок, не зрадити присязі”, - підкреслив Федаш.

Відповідаючи на запитання, він зазначив, що у нього була ідея тоді затопити корабель посеред озера Донузлав.

“Ми відпрацьовували неодноразово це. Люди буди треновані й були готові це зробити. Але були відповідні вказівки, що не можна цього робити, тому що зараз будуть домовлятися і виводити всі кораблі на материкову Україну. І це єдине, про що я жалкую сьогодні. Я не хотів, щоб цей корабель дістався Російській Федерації. А він лишився там, досі стоїть й іржавіє...”, - сказав командир “Черкас”.

Як зазначалося, актор Роман Семисал, котрий відтворив на екрані образ Юрія Федаша, у серпні 2014 року, коли почалася війна, пішов на фронт добровольцем. Тепер він жартує, що найскладніше було пройти фейсконтроль у Федаша.

“Мене представив Юрію Петровичу командир корабля “Корець”, на якому відбувалися зйомки. А після фейсконтролю найскладніше було - і це вже не жарти! - знайти манеру подачі команд. Тому що у мене театральна постановка голосу, а Юрій Петрович казав: “Ні-ні-ні. Послухай уважно, як між собою розмовляють командири, як вони подають команди. Це має бути монотонно, але чітко, ясно і, головне, дуже переконливо”. Над цим довелося попрацювати”, - розповів актор.

Актори Роман Семисал, Дмитро Сова, Євген Ламах, Олег Щербина, Руслан Коваль, Євген Авдєєнко, Вадим Лялько, один з кількох членів команди реальних “Черкас”, що зіграли у фільмі, - Михайло Воскобойнік та інші розповіли про зйомки. Кульмінацією заходу стало виконання ними разом з екіпажем та Заслуженим академічним ансамблем пісні й танцю ЗСУ пісні “Чорна гора”, що закінчується словами “Я ніколи і нікому не віддам рідного дому”.

“Черкаси” – український повнометражний художній фільм режисера Тимура Ященка. Це історія, заснована на реальних подіях весни 2014 року. Однойменний морський тральщик, заблокований російськими військами в бухті Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з дев'яти українських кораблів, що не спустив державний прапор.

Це перший художній фільм в історії національного кінематографа про ВМС України. Автори сценарію - Тимур Ященко, Роберт Квільман. Продюсери - Марта Лотиш, Ірина Клименко. Оператор - Юрій Дунай.

Виробництво - ТОВ “МКК фільм сервіс” (Україна) та Inter Media LLC (Польща) за підтримки Державного агентства з питань кіно та ВМС України.

Дистриб’ютори на території України - MMD UA та FILM.UA Distribution. Міжнародний дистриб’ютор - FILM.UA Distribution.

Прем’єра фестивальної версії фільму відбулася 16 липня 2019 року на 10-му Одеському міжнародному кінофестивалі. У жовтні 2019 року стрічка взяла участь в основному конкурсі 35-го Варшавського міжнародного кінофестивалю.