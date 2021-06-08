Перший знятий Netflix в Україні фільм скоро з'явиться на платформі – Ткаченко

Перший знятий в Україні стрімінговою платформою Netflix фільм «Останній найманець» вже скоро можна буде переглянути.

Як передає Укрінформ, про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

""Останній найманець" – перший знятий Netflix в Україні фільм, вже скоро можна буде побачити. Більшість зйомок проходили у Києві. Серед головних акторів – Жан-Клод Ван Дам і Албан Іванов. Відповідальні за частину зйомок у нас – міжнародна кінокомпанія Apple Tree і вітчизняні Star Media", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що ця стрічка – перша, яка претендує на відшкодування кешрібейтів в Україні. Ткаченко сподівається, що наступною стане кінопроєкт "Інфініті" від CANAL+.

"Вірю, що і в цьому і в наступних роках кількість зарубіжних кінопродюсерів, що зніматимуть в Україні кіно та отримуватимуть кешрібейти, буде тільки зростати", - додав міністр.

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Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський підписав 16 жовтня 2019 року зміни до Закону “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, що передбачають кешрібейти - компенсацію частини витрат іноземним режисерам, які знімають кіно в Україні.