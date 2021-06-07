В Україні презентували рукописну Біблію, яку створили понад 30 тисяч українців

Митрополит Київський та всієї України Епіфаній взяв участь у презентації рукописної Біблії.

Про це Епіфаній поінформував у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Боже Слово має велику силу. Воно здатне не лише навертати людину на шлях істини, а й допомагає єднатися у спільній праці, вибудовує містки довіри та взаєморозуміння поміж людьми. Сьогодні взяв участь у презентації рукописної Біблії, яка стала наочною ілюстрацією цього єднання», - розповів він.

Митрополит зазначив, що понад 30 тисяч українців – представників різних конфесій – упродовж 2 років від руки переписували Книгу Книг.

«Православні, представники католицьких і протестантських церков об’єдналися навколо Божого Слова, навколо спільної мети – створення пам’ятної української рукописної Біблії. Вона стала матеріальним втіленням спільного прагнення розбудовувати на духовних засадах єдину Україну, яку дехто намагається штучно розділити», - уточнив він.

Епіфаній поінформував, що кожному учаснику випала честь власною рукою вписати до книги один із біблійних віршів.

«У текстах Священного Писання, даних нам Господом, міститься невичерпне джерело мудрості, життєвих настанов і порад. Важливо вміти їх побачити та зрозуміти. «І назвав Бог світло днем, темряву ніччю. І був вечір, і був ранок: день перший» (Бут. 1: 5), – саме ці слова були вписані до рукописної Біблії мною. Вони ж можуть стати орієнтиром для людини, яка стоїть перед певним вибором, сумнівається і шукає підказок», - уточнив він.

Епіфаній закликав громадян читати Біблію, шукати відповіді на свої запитання та пам’ятати, що треба не просто знати Священне Писання, але втілювати у життя істини, дані людям Богом.

Як повідомлялося, 5 квітня 2019 року Митрополит Київський і всієї України Епіфаній відвідав Українське Біблійне товариство для того, аби власноруч написати вірш зі Священного Писання на сторінках унікальної рукописної Біблії.

Фото: Епіфаній/Facebook