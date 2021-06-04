Зйомки фільму «Місія нездійснена 7» призупинили через новий COVID-штам

Вся знімальна група картини «Місія нездійснена 7» з Томом Крузом у головній ролі відправлена на карантин щонайменше на 14 днів, усі роботи над стрічкою припинені через виявлення коронавірусу нової форми щонайменше в однієї людини.

Про це повідомило в четвер спеціалізоване видання The Hollywood Reporter із посиланням на поінформоване джерело, передає Укрінформ.

«Зйомки останньої (сьомої – ред.) частини фільму «Місія нездійсненна» зупинилися в Великій Британії після того, як принаймні у одного учасника виробництва був підтверджений позитивний тест на новий коронавірус»,- зазначає видання.

Повідомляється, що процес зйомок кінокартини припинений на 14 днів, поки всі учасники процесу не пройдуть карантинний період самоізоляції.

Виробництво останньої частини сіквела з Томом Крузом у головній ролі й так затягнулося через світову пандемію. Зйомки картини припинилися в лютому 2020 року, у грудні у ЗМІ потрапив звукозапис, де Круз сварив членів знімальної групи, які не дотримувались соціальної дистанції.

Як повідомлялося, випуск сьомої частини картини «Місія нездійснена» запланований на 27 травня 2022 року. До виробництва стрічки залучені кінокомпанії Paramount і Skydance.