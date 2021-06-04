Зйомки фільму «Місія нездійснена 7» призупинили через новий COVID-штам

Зйомки фільму «Місія нездійснена 7» призупинили через новий COVID-штам

Укрінформ
Вся знімальна група картини «Місія нездійснена 7» з Томом Крузом у головній ролі відправлена на карантин щонайменше на 14 днів, усі роботи над стрічкою припинені через виявлення коронавірусу нової форми щонайменше в однієї людини.

Про це повідомило в четвер спеціалізоване видання The Hollywood Reporter із посиланням на поінформоване джерело, передає Укрінформ.

«Зйомки останньої (сьомої – ред.) частини фільму «Місія нездійсненна» зупинилися в Великій Британії після того, як принаймні у одного учасника виробництва був підтверджений позитивний тест на новий коронавірус»,- зазначає видання.

Повідомляється, що процес зйомок кінокартини припинений на 14 днів, поки всі учасники процесу не пройдуть карантинний період самоізоляції.

Виробництво останньої частини сіквела з Томом Крузом у головній ролі й так затягнулося через світову пандемію. Зйомки картини припинилися в лютому 2020 року, у грудні у ЗМІ потрапив звукозапис, де Круз сварив членів знімальної групи, які не дотримувались соціальної дистанції.

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Як повідомлялося, випуск сьомої частини картини «Місія нездійснена» запланований на 27 травня 2022 року. До виробництва стрічки залучені кінокомпанії Paramount і Skydance.

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