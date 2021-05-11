Том Круз повернув «Золоті глобуси» на знак протесту

Том Круз повернув «Золоті глобуси» на знак протесту

Укрінформ
Американський актор Том Круз повернув Голлівудській асоціації іноземної преси отримані нагороди «Золотий глобус» на знак протесту проти недостатнього різноманіття в журі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Круз отримав нагороди «Золотий глобус» у категорії «Найкращий актор» за фільми «Джеррі Магуайер» (Jerry Maguire) 1997 року та «Народжений четвертого липня» (Born on the Fourth of July) у 1990 році.

Також він був визнаний найкращим у категорії «Найкращий актор другого плану» за участь у фільмі «Магнолія» (Magnolia) 2000 року.

За словами співрозмовників, Круз вирішив повернути свої нагороди на тлі скандалу з організатором премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси (ГАІП).

Упродовж останніх декількох тижнів ГАІП звинуватили в недостатній різноманітності в представниці журі, особливо відсутності темношкірих членів журі, та у непрозорості щодо виплати компенсації своїм 87 членам.

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Американський телеканал NBC вже заявив, що не буде транслювати премію «Золотий глобус» у 2022 році.

Як повідомляв Укрінформ, стрімінгові платформи Netflix та Amazon Studious, а також американська актриса Скарлетт Йоганссон оголосили бойкот Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA) у зв’язку з «відсутністю інклюзивності».

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