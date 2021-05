Том Круз повернув «Золоті глобуси» на знак протесту

Американський актор Том Круз повернув Голлівудській асоціації іноземної преси отримані нагороди «Золотий глобус» на знак протесту проти недостатнього різноманіття в журі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

Зазначається, що Круз отримав нагороди «Золотий глобус» у категорії «Найкращий актор» за фільми «Джеррі Магуайер» (Jerry Maguire) 1997 року та «Народжений четвертого липня» (Born on the Fourth of July) у 1990 році.

Також він був визнаний найкращим у категорії «Найкращий актор другого плану» за участь у фільмі «Магнолія» (Magnolia) 2000 року.

За словами співрозмовників, Круз вирішив повернути свої нагороди на тлі скандалу з організатором премії «Золотий глобус» Голлівудської асоціації іноземної преси (ГАІП).

Упродовж останніх декількох тижнів ГАІП звинуватили в недостатній різноманітності в представниці журі, особливо відсутності темношкірих членів журі, та у непрозорості щодо виплати компенсації своїм 87 членам.

Американський телеканал NBC вже заявив, що не буде транслювати премію «Золотий глобус» у 2022 році.

Як повідомляв Укрінформ, стрімінгові платформи Netflix та Amazon Studious, а також американська актриса Скарлетт Йоганссон оголосили бойкот Голлівудській асоціації іноземної преси (HFPA) у зв’язку з «відсутністю інклюзивності».