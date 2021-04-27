У Китаї видаляють новини про перемогу режисерки на «Оскарі» через її критику Пекіна

Китайська влада видаляє у соцмережах і пошуковиках всі згадки про перемогу режисерки Хлої Чжао і її фільму “Земля кочівників” на цьогорічному «Оскарі» через її критику на адресу Пекіна у минулому.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Insider.

Чжао, яка народилася в Китаї й жила у Пекіні до 14 років, стала першою в історії жінкою з Азії, яка отримала “Оскар” в номінації “Кращий режисер”.

Проте новина про її перемогу не була надто позитивно сприйнята у самому Китаї після того, як у ЗМІ з’явилися два старі коментарі, які Чжао висловила раніше.

Так, у 2013 році в інтерв’ю Filmmaker Magazine вона заявила, що Китай – «це місце, де всюди брехня». Ба більше, торік в іншому інтерв’ю News.com.au вона сказала «США – це нині моя країна». Однак, пізніше портал заявив, що неправильно її процитував, і натомість вона сказала, що «США – не її країна».

На наступний день після оголошення перемоги Чжао на «Оскар» китайська влада почала видаляти всі згадки про її виграш у соцмережах і пошуковиках.

Як повідомляв Укрінформ, американська академія кінематографічних мистецтв і наук визнала найкращим фільмом 2020-го року «Землю кочівників» режисерки Хлої Чжао. Він розповідає про життя людей, які втратили житло й вимушені кочувати по Заходу США в будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками. У кочівному житті вони вбачають сенс існування й цілу філософію. У багатьох є можливість повернутися до осілого способу життя, але вони цього не роблять. Із сукупності замальовок про долі кочівних літніх американців і складається фільм.

Журі Академії кінематографічних мистецтв і наук США оголосило лауреатів 93-ї церемонії нагородження однією з найпрестижніших кінопремій світу “Оскар”.

Фото: Chris Pizzello-Pool / Getty Images