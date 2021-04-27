Цьогоріч премію «Оскар» подивилися рекордно мало телеглядачів

Цьогоріч премію «Оскар» подивилися рекордно мало телеглядачів

Укрінформ
Церемонію вручення кінопремії "Оскар" 2021 року, яку транслював американський телеканал АВС, подивилася рекордно низька кількість американців – наполовину менше, ніж минулоріч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що в прямому ефірі за врученням головної кінонагороди світу цьогоріч спостерігали 9,85 мільйонів телеглядачів, у той час як в минулому році телепереглядів було 23,6 мільйона переглядів.

Повідомляється, що у складний пандемічний період низькі перегляди були і в церемоній "Золотий Глобус" та "Греммі".

Водночас, за інформацією ЗМІ, зниження рейтингу не зачепило улюблених для американців спортивних подій, зокрема Супербоул, та окремих розважальних програм. Так, інтерв’ю Опри Уїнфрі з Мегал Маркл та принцом Гаррі під час телетрансляції подивилися 17,1 млн глядачів.

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Як повідомляв Укрінформ, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.

Найкращим фільмом 2020-го року було визнано «Землю кочівників» режисерки Хлої Чжао.

Звання найкращого актора здобув Ентоні Гопкінс (“Батько”), а найкращою актрисою стала Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”).

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