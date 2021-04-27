Цьогоріч премію «Оскар» подивилися рекордно мало телеглядачів

Церемонію вручення кінопремії "Оскар" 2021 року, яку транслював американський телеканал АВС, подивилася рекордно низька кількість американців – наполовину менше, ніж минулоріч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Times.

Зазначається, що в прямому ефірі за врученням головної кінонагороди світу цьогоріч спостерігали 9,85 мільйонів телеглядачів, у той час як в минулому році телепереглядів було 23,6 мільйона переглядів.

Повідомляється, що у складний пандемічний період низькі перегляди були і в церемоній "Золотий Глобус" та "Греммі".

Водночас, за інформацією ЗМІ, зниження рейтингу не зачепило улюблених для американців спортивних подій, зокрема Супербоул, та окремих розважальних програм. Так, інтерв’ю Опри Уїнфрі з Мегал Маркл та принцом Гаррі під час телетрансляції подивилися 17,1 млн глядачів.

Як повідомляв Укрінформ, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.

Найкращим фільмом 2020-го року було визнано «Землю кочівників» режисерки Хлої Чжао.

Звання найкращого актора здобув Ентоні Гопкінс (“Батько”), а найкращою актрисою стала Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”).