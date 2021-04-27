Цьогоріч премію «Оскар» подивилися рекордно мало телеглядачів
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Los Angeles Times.
Зазначається, що в прямому ефірі за врученням головної кінонагороди світу цьогоріч спостерігали 9,85 мільйонів телеглядачів, у той час як в минулому році телепереглядів було 23,6 мільйона переглядів.
Повідомляється, що у складний пандемічний період низькі перегляди були і в церемоній "Золотий Глобус" та "Греммі".
Водночас, за інформацією ЗМІ, зниження рейтингу не зачепило улюблених для американців спортивних подій, зокрема Супербоул, та окремих розважальних програм. Так, інтерв’ю Опри Уїнфрі з Мегал Маркл та принцом Гаррі під час телетрансляції подивилися 17,1 млн глядачів.
Як повідомляв Укрінформ, цьогорічна церемонія "Оскара" була відкладена на два місяці через пандемію COVID-19 й відбувалася одночасно в двох локаціях: на центральному залізничному вокзалі Лос-Анджелеса та у знаменитому театрі “Долбі”.
Найкращим фільмом 2020-го року було визнано «Землю кочівників» режисерки Хлої Чжао.
Звання найкращого актора здобув Ентоні Гопкінс (“Батько”), а найкращою актрисою стала Френсіс Мак-Дорманд (“Земля кочівників”).