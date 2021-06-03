Проєкти дев’ятьох українців - у лонглисті премії World Illustration Awards

До лонглиста престижної міжнародної премії World Illustration Awards потрапили проєкти дев’ятьох українських ілюстраторів.

Увесь список номінантів та роботи українців можна подивитись на сайті премії, повідомляє Укрінформ.

“Мій проєкт для Deloitte Portugal обраний до лонглиста World Illustration Awards 2021”, - написала одна з претенденток, Тетяна Якунова, в Фейсбуці.

Роботи Тетяни Якунової/ФБ Українці в лонглисті:

Таня Якунова - у категорії рекламної ілюстрації;

Марі Кіновіч, Альона Шотко, Інна Масляк - у категорії книжкової ілюстрації;

Сергій Майдуков - у категорії ілюстрацій для друкованих видань;

Юлія Осика, Ольга Штонда - у категорії “дослідження”.

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У списку також дві українки за походженням, які живуть в інших країнах:

Валентина Кузьмук (Італія);

Юля Осика (США).

World Illustration Awards одна з найбільш престижних щорічних премій у сфері ілюстрації у світі. Її започаткувала Англійська профспілка ілюстраторів The Association of Illustrators.

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Цього року було розглянуто 5 280 робіт з 82 країн, 500 з них було відібрано до лонглиста, переможці будуть оголошені у жовтні на церемонії нагородження, яка цьогоріч відбудеться онлайн.