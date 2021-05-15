Художник з Тернополя проілюстрував книгу нобелівського лауреата

До Дня Європи в Україні у суботу в Національному музеї літератури України презентували книгу малої прози відомого ірландського письменника, лауреата Нобелівської премії Вільяма Батлера Єйтса «Таємна троянда».

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Коли почав працювати над ілюструванням книги, то намагався ретельно, у кожному малюнку передати характерні для Ірландії архетипи, той свободолюбивий дух, який відчувається чи не в кожному рядку письменника, вловити нюанси давнього епосу, певні закодовані у тексті алгоритми ірландської історії, країни, яка століттями боронила себе і мечем, і словом, таким, як, скажімо, у Вільяма Батлера Єйтса», - розповів кореспонденту агентства ілюстратор книги, відомий в Україні художник з Тернополя Олег Кіналь.

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За словами митця, він хотів, щоб завдяки ілюстраціям книга вийшла гармонійною, щоб текст і малюнки взаємодоповнювали і збагачували один одного, аби ця збірка стала близькою й іншим народам, а особливо тим, чия історія подібна до ірландської. Передусім, це стосується й України, для якої Ірландія близька і ментально, і культурно.

За задумом художника, ілюстрації свідомо витримано у чорно-білих і сірих тонах, вони - ніби паморозь на шматку чорного дерева, просякнутого морем і північними вітрами.

До збірки малої прози Вільяма Батлера Єйтса (1865–1939), лідера ірландського літературного відродження, нобелівського лауреата, увійшли твори, натхненні ірландськими віруваннями, легендами та переказами.

Головна тема оповідей, хронологія яких сягає від дохристиянських часів до сучасної авторові доби - одвічна боротьба між духовним і природним началами.

Герої книжки — поети й закохані, ченці та вчені мужі, лицарі-іоанніти, самопосвятно служать ідеалу, втіленому в містичному образі троянди, між пелюстками якої проглядає то позачасове видиво сакральної краси, то безкінечно дороге обличчя коханої жінки, то вічна душа Ірландії.

Книга «Таємна троянда» вперше видана українською мовою у видавництві «Астролябія» і побачила світ у перекладі поетеси, кандидатки філологічних наук Олени О'Лір.