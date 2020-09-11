Фантастичну поему Ліни Костенко проілюстрував винахідник геліографіті

Відомий миколаївський художник, винахідник геліографіті (просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури) Володимир Бахтов став автором ілюстрацій нової книги Ліни Костенко "Скіфська Одіссея", яка щойно вийшла у видавництві "Либідь".

Про це на сторінці у Фейсбуці написав сам художник.

«Нарешті! Новини дуже гарні. Видавництво "Либідь" випустило в світ книгу "Скіфська Одіссея" Ліни Костенко з ілюстраціями Володимира Бахтова. Це фантастична поема - балада про античні часи нашого греко-скіфського минулого і сучасні українські відчуття часу», - зазначив Бахтов, який є автором ідеї художньої реконструкції подій античної доби та дослідником археологічних ландшафтів давньогрецького міста Ольвії.

Геліографіті полягає у фотофіксації просторового малювання вогнем зниклих об’єктів архітектури.

Майстер за допомогою палаючого смолоскипа відтворює контури стародавніх будівель. Завдяки установці на камері тривалої витримки, отримує фото, де шлях джерела вогню перетворюється на лінії, які відповідають силуетам давніх архітектурних споруд.