Фестиваль Odessa Classics відкрився концертом у театрі опери та балету

Фестиваль Odessa Classics відкрився концертом у театрі опери та балету

Укрінформ
Концертом майстрів-виконавців творів класичної музики розпочався в Одеському академічному театрі опери та балету VII міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics, що став знаковим культурно-мистецьким заходом у "морській столиці" України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні тут багато гостей з Європи. Не стільки, як бувало на фестивалі Odessa Classics у попередні роки. Але сподіваюсь, у наступному році майстрів-виконавців буде більше», - звернувся до присутніх зі сцени Опери президент фестивалю Олексій Ботвінов.

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Відкрив концерт фестиваль Національний симфонічний оркестр України під керуванням Володимира Сіренка увертюрою до опери «Сила долі» Джузеппе Верді, музиканти також віртуозно виконали симфонію 4 «Італійська» Фелікса Мендельсона. У виконанні учасника фестивалю французького піаніста Люки Дебарга прозвучав концерт для фортепіано з оркестром №23 ля мажор.

В Одеському художньому музеї, Зеленому театрі та Римо-католицькому кафедральному соборі починається програма сучасної української музики, а ввечері 4 червня відбудеться Open-air концерт учасників фестивалю на Потьомкінських сходах.

Фото: operahouse.od.ua

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