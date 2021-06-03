Фестиваль Odessa Classics відкрився концертом у театрі опери та балету

Концертом майстрів-виконавців творів класичної музики розпочався в Одеському академічному театрі опери та балету VII міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics, що став знаковим культурно-мистецьким заходом у "морській столиці" України.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні тут багато гостей з Європи. Не стільки, як бувало на фестивалі Odessa Classics у попередні роки. Але сподіваюсь, у наступному році майстрів-виконавців буде більше», - звернувся до присутніх зі сцени Опери президент фестивалю Олексій Ботвінов.

Відкрив концерт фестиваль Національний симфонічний оркестр України під керуванням Володимира Сіренка увертюрою до опери «Сила долі» Джузеппе Верді, музиканти також віртуозно виконали симфонію 4 «Італійська» Фелікса Мендельсона. У виконанні учасника фестивалю французького піаніста Люки Дебарга прозвучав концерт для фортепіано з оркестром №23 ля мажор.

В Одеському художньому музеї, Зеленому театрі та Римо-католицькому кафедральному соборі починається програма сучасної української музики, а ввечері 4 червня відбудеться Open-air концерт учасників фестивалю на Потьомкінських сходах.

Фото: operahouse.od.ua