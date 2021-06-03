На Хмельниччині зняли фрагмент литовського серіалу про гетьмана Ходкевича

У Кам’янці-Подільському на Хмельниччині зняли фрагмент литовського документального серіалу про гетьмана Яна-Кароля Ходкевича.

Про це у Фейсбуці повідомляє Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, передає Укрінформ.

«Старий замок відвідала телевізійна група литовського телебачення для зйомок документального серіалу про великого гетьмана Яна-Кароля Ходкевича, його особистість, винятковий талант воїна та військові походи, битву під Хотином 1621 року. Знімали у залах та експозиціях, які безпосередньо пов’язані з початком XVІІ століття, війнами та військовими амуніціями цього часу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серіал транслюватимуть на Литовському національному телебаченні, а модеруватимуть його відомі історики та професори Вільнюського університету.

Литовські гості передали у фонди музею пам’ятну медаль до 400-ї річниці смерті Яна Кароля Ходкевича.

У Литві 2021 рік оголошено роком Яна Кароля Ходкевича, що приурочено до 400-ї річниці його смерті.

Ян Кароль Ходкевич – державний і військовий діяч Речі Посполитої, великий гетьман литовський. Прославився своєю перемогою над військами шведського короля Карла IX під Кірхгольмом, у результаті якої заволодів Ригою. Під час «Смутного часу» в Московській державі здійснив походи на Москву, залучаючи до цих акцій і запорозьких козаків. Ходкевич був головнокомандуючим військами Речі Посполитої в Хотинській війні 1621 року та відіграв у ній видатну роль.

Фото: Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник/Facebook