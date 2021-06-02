Тейлор Свіфт зніметься у новому фльмі Девіда Расела

Американська співачка Тейлор Свіфт зніметься у новому фільмі кінорежисера Девіда О. Расела.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Також у стрічці, зокрема, зіграють Марго Роббі, Крістіан Бейл, Рамі Малек, Кріс Рок та Роберт Де Ніро.

Сюжет фільму поки що тримають в секреті. Досі невідомо, яку роль зіграє сама Свіфт.

Нині тільки відомо, що зйомки вже закінчилися у Лос-Анджелесі. Випускатиме фільм американська кіностудія 20th Century Studios.

Зазначається, що для співачки це вже другий фільм, в якому вона візьме участь. У 2019 році Свіфт вже знялася у стрічці «Кішки».

Свіфт? будучи однією з найуспішніших музичних виконавиць усіх часів, продала понад 40 мільйонів копій своїх альбомів, — включно з 27,8 мільйона копій у США, та понад 130 мільйонів копій цифрових синглів. Свіфт перебуває в списку 100 найвпливовіших людей світу журналу Time та визнана журналом Forbes найбагатшою жінкою у музичній індустрії (2011—2015), а також однією із 100 знаменитостей Forbes (2016).

Як повідомляв Укрінформ, стрімінгова платформа Netflix заявила, що перша частина п’ятого й останнього сезону серіалу «Паперовий будинок» вийде 3 вересня цього року.