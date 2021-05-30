Помер літературознавець і публіцист Михайло Слабошпицький

Помер український літературознавець, публіцист, прозаїк, дитячий письменник і громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Як передає Укрінформ, про це повідомила у Фейсбуці дружина Слабошпицького Світлана Короненко.

"Сьогодні вночі помер Михайло Слабошпицький. Люблю. Плачу", - написала вона.

Про причину смерті видатного українського літературознавця не повідомляється.

Михайло Слабошпицький народився 28 липня 1946 року на Черкащині. Був членом Національної спілки письменників України, виконавчим директором Ліги українських меценатів, директором видавництва "Ярославів Вал". Автор книг "Поет із пекла (Тодось Осьмачка)", "Никифор Дровняк із Криниці", "Веньямін літературної сім'ї (Олекса Влизько)", "З голосу нашої Кліо", "Українські меценати", "Українець, який відмовився бути бідним" (про Петра Яцика), "Пейзаж для Помаранчевої революції", "25 поетів української діаспори", багатьох дитячих оповідань. Автор понад двох десятків книжок для дітей та юнацтва, прози, публіцистики й літературної критики.

Його син - кіносценарист і режисер Мирослав Слабошпицький, а дочка - відома журналістка Іванна Слабошпицька.